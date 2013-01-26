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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Дженоа
Ювентус - Дженоа: обзор матча 26 января 2013
Ювентус
26.01.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
54'
Ф. Квальярелла
68'
М. Боррьелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Дженоа
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
90'
+4
Желтая карточка
М. Вучинич
90'
+3
Замена
С. Бельтраме
️️️️
К. Маркизио
82'
74'
Желтая карточка
Л. Антонелли
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
П. Де Челье
73'
Замена
С. Джовинко
️️️️
Ф. Квальярелла
69'
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Боррьелло
Пас отдал
Ю. Куцка
66'
Замена
М. Росси
️️️️
Т. Манфредини
65'
Желтая карточка
М. Боррьелло
59'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Р. Оливера
59'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
54'
50'
Желтая карточка
Матузалем
25'
Желтая карточка
А. Гранквист
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
27
Матузалем
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
26
Энис Надаревич
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Марко Росси
ПП
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
3-2-3-2
1
Буффон
15
Барцальи
4
Касерес
19
Бонуччи
29
Де Челье
2
Лихтштайнер
8
Погба
10
Маркизио
23
Видаль
9
Вучинич
27
Квальярелла
3-2-3-2
1
Фрей
24
Моретти
13
Антонелли
5
Пизано
4
Гранквист
17
Манфредини
83
Оливера
27
Матузалем
33
Куцка
9
Иммобиле
9
Флоро Флорес
10
Маркизио
10
Бельтраме
10
Бельтраме
10
Маркизио
29
Де Челье
15
Джаккерини
15
Джаккерини
29
Де Челье
27
Квальярелла
21
Джовинко
21
Джовинко
27
Квальярелла
9
Иммобиле
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
9
Иммобиле
17
Манфредини
7
Росси
7
Росси
17
Манфредини
83
Оливера
22
Боррьелло
22
Боррьелло
83
Оливера
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
26
Энис Надаревич
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
Остались в запасе
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
26
Энис Надаревич
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Ювентус - Дженоа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Альянц Стадиум
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