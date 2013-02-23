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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Дженоа
Палермо - Дженоа: обзор матча 23 февраля 2013
Палермо
23.02.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Дженоа
90'
Желтая карточка
А. Гранквист
Желтая карточка
А. Доссена
89'
Замена
М. Формика
️️️️
Й. Иличич
88'
86'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Х. Варгас
Замена
А. Доссена
️️️️
Э. Баррето
86'
83'
Замена
Ч. Бово
️️️️
Матузалем
Желтая карточка
С. Гарсия
82'
80'
Замена
Э. Пизано
️️️️
М. Росси
Вторая желтая
С. Ароника
76'
69'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Замена
М. Боселли
️️️️
Д. Фаббрини
65'
Желтая карточка
Ф. Микколи
58'
45'
Желтая карточка
Э. Моретти
Желтая карточка
С. Ароника
42'
26'
Желтая карточка
Матузалем
25'
Желтая карточка
Д. Портанова
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Матузалем
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Марко Росси
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
87
Анселмо
ОП
19
Маурисио Спердути
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
33
Мауро Формика
АП
17
Мауро Боселли
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Дженоа
0
Роберт Стилло
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Марко Ригони
АП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
3-4-3
70
Соррентино
6
Муньос
5
фон Берген
6
Ароника
3
Гарсия
5
Риос
8
Баррето
27
Куртич
10
Микколи
31
Фаббрини
72
Иличич
4-5-1
1
Фрей
90
Портанова
4
Гранквист
13
Антонелли
17
Манфредини
7
Росси
27
Матузалем
91
Бертолаччи
33
Куцка
11
Варгас
22
Боррьелло
8
Баррето
3
Доссена
3
Доссена
8
Баррето
72
Иличич
33
Формика
33
Формика
72
Иличич
31
Фаббрини
17
Боселли
17
Боселли
31
Фаббрини
7
Росси
5
Пизано
5
Пизано
7
Росси
27
Матузалем
83
Бово
83
Бово
27
Матузалем
11
Варгас
9
Иммобиле
9
Иммобиле
11
Варгас
Остались в запасе
Палермо
Дженоа
19
Маурисио Спердути
ЦП
87
Анселмо
ОП
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
5
Массимо Донати
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
0
Роберт Стилло
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Марко Ригони
АП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
19
Маурисио Спердути
ЦП
87
Анселмо
ОП
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
5
Массимо Донати
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
0
Роберт Стилло
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Марко Ригони
АП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Палермо - Дженоа
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Ренцо Барбера
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