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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Ювентус
Дженоа - Ювентус: обзор матча 16 сентября 2012
Дженоа
16.09.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
17'
Ч. Иммобиле
61'
Э. Джаккерини
78'
М. Вучинич (П)
84'
К. Асамоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Ювентус
84'
ГОЛ! 1:3!
К. Асамоа
Пас отдал
М. Вучинич
Замена
Л. Мелацци
️️️️
Л. Антонелли
82'
Замена
Д. Ферронетти
️️️️
М. Сампиризи
79'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Вучинич
76'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
М. Касерес
69'
Желтая карточка
А. Барцальи
Замена
А. Гранквист
️️️️
Ч. Бово
67'
Желтая карточка
М. Канини
63'
61'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джаккерини
Пас отдал
М. Вучинич
55'
Замена
М. Вучинич
️️️️
А. Матри
55'
Замена
К. Асамоа
️️️️
П. Де Челье
43'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
25'
Желтая карточка
А. Пирло
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
18'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
А. Бертолаччи
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
31
Марио Сампиризи
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
2
Микеле Канини
ПЗ
17
Фелипе Сеймур
ОП
7
Бошко Янкович
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
29
Паоло Де Челье
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
4
Мартин Касерес
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Дженоа
0
Роберт Стилло
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
87
Анселмо
ОП
21
Александер Меркель
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-1-3-2
1
Фрей
31
Сампиризи
83
Бово
13
Антонелли
2
Канини
17
Сеймур
7
Янкович
33
Куцка
91
Бертолаччи
9
Иммобиле
22
Боррьелло
3-5-2
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
4
Касерес
15
Джаккерини
10
Маркизио
21
Пирло
29
Де Челье
21
Джовинко
21
Матри
13
Антонелли
9
Мелацци
9
Мелацци
13
Антонелли
83
Бово
4
Гранквист
4
Гранквист
83
Бово
31
Сампиризи
46
Ферронетти
46
Ферронетти
31
Сампиризи
4
Касерес
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
4
Касерес
29
Де Челье
27
Асамоа
27
Асамоа
29
Де Челье
21
Матри
9
Вучинич
9
Вучинич
21
Матри
Остались в запасе
Дженоа
Ювентус
0
Роберт Стилло
ВР
87
Анселмо
ОП
30
Александрос Цорвас
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
21
Александер Меркель
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
0
Роберт Стилло
ВР
87
Анселмо
ОП
30
Александрос Цорвас
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
21
Александер Меркель
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Дженоа - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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