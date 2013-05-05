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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Пескара
Дженоа - Пескара: обзор матча 05 мая 2013
Дженоа
05.05.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
4 : 1
Завершен
Пескара
19'
А. Флоро Флорес
30'
М. Боррьелло
54'
М. Боррьелло
70'
А. Бертолаччи
35'
Д. Скулли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Пескара
85'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Э. Касчионе
Замена
Э. Моретти
️️️️
Л. Антонелли
76'
71'
Желтая карточка
Д. Скулли
ГОЛ! 4:1!
А. Бертолаччи
70'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
А. Флоро Флорес
60'
58'
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
Ф. Сфорцини
58'
Замена
Н. Арсе
️️️️
У. Чосич
Замена
Д. Тошер
️️️️
Х. Варгас
58'
ГОЛ! 3:1!
М. Боррьелло
Пас отдал
А. Бертолаччи
54'
35'
ГОЛ! 2:1!
Д. Скулли
Пас отдал
Д. Занон
ГОЛ! 2:0!
М. Боррьелло
Пас отдал
М. Ригони
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Т. Манфредини
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Матузалем
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Марко Ригони
АП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
18
Джузеппе Риццо
ОП
14
Антонио Бальзано
ОП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Дженоа
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
26
Энис Надаревич
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Пескара
41
Сальваторе Фальсо
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Милтон Каральо
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
4-3-1-2
1
Фрей
17
Манфредини
90
Портанова
13
Антонелли
4
Гранквист
11
Варгас
91
Бертолаччи
27
Матузалем
14
Ригони
22
Боррьелло
9
Флоро Флорес
3-3-1-1-2
1
Перин
2
Занон
19
Капуано
15
Чосич
18
Риццо
14
Бальзано
40
Ромуло Тоньи
34
Касчионе
29
Ди Франческо
32
Сфорцини
10
Скулли
13
Антонелли
24
Моретти
24
Моретти
13
Антонелли
11
Варгас
28
Тошер
28
Тошер
11
Варгас
9
Флоро Флорес
9
Иммобиле
9
Иммобиле
9
Флоро Флорес
15
Чосич
2
Арсе
2
Арсе
15
Чосич
34
Касчионе
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
34
Касчионе
32
Сфорцини
9
Аббрускато
9
Аббрускато
32
Сфорцини
Остались в запасе
Дженоа
Пескара
26
Энис Надаревич
ЦП
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
41
Сальваторе Фальсо
ВР
9
Милтон Каральо
ЦФ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
77
Анте Вукушич
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Остались в запасе
26
Энис Надаревич
ЦП
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
41
Сальваторе Фальсо
ВР
9
Милтон Каральо
ЦФ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
77
Анте Вукушич
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Кристиан Букки
Статистика матча Дженоа - Пескара
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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