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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сампдория
Дженоа - Сампдория: обзор матча 14 апреля 2013
Дженоа
14.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
80'
Матузалем
28'
Эдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сампдория
Желтая карточка
М. Боррьелло
90'
+3
86'
Желтая карточка
Д. Мунари
Желтая карточка
Х. Варгас
86'
81'
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
М. Эстигаррибия
Замена
М. Ригони
️️️️
Э. Моретти
81'
ГОЛ! 1:1!
Матузалем
Пас отдал
Х. Варгас
80'
78'
Вторая желтая
А. Коста
75'
Желтая карточка
А. Паломбо
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Ч. Иммобиле
60'
Желтая карточка
Э. Моретти
58'
57'
Желтая карточка
А. Коста
Желтая карточка
А. Гранквист
57'
51'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
Эдер
Замена
Х. Варгас
️️️️
Э. Пизано
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Эдер
26'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
17'
Замена
Д. Мунари
️️️️
Н. Крстичич
Желтая карточка
Матузалем
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Матузалем
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Дженоа
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
26
Энис Надаревич
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
14
Марко Ригони
АП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
5
Ренан
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
3-2-2-2
1
Фрей
13
Антонелли
90
Портанова
4
Гранквист
17
Манфредини
5
Пизано
33
Куцка
27
Матузалем
22
Боррьелло
9
Иммобиле
3-5-2
44
Ромеро
29
Де Сильвестри
21
Коста
5
Гастальделло
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
15
Поли
17
Паломбо
18
Эстигаррибия
23
Эдер
9
Икарди
5
Пизано
11
Варгас
11
Варгас
5
Пизано
24
Моретти
14
Ригони
14
Ригони
24
Моретти
9
Иммобиле
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
9
Иммобиле
18
Эстигаррибия
13
Мустафи
13
Мустафи
18
Эстигаррибия
7
Крстичич
11
Мунари
11
Мунари
7
Крстичич
23
Эдер
18
Сансоне
18
Сансоне
23
Эдер
Остались в запасе
Дженоа
Сампдория
26
Энис Надаревич
ЦП
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
6
Маттиа Кассани
ПЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
26
Энис Надаревич
ЦП
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
6
Маттиа Кассани
ПЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Дженоа - Сампдория
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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