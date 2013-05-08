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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Дженоа
Торино - Дженоа: обзор матча 08 мая 2013
Торино
08.05.2013, среда, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Дженоа
73'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
М. Боррьелло
70'
Замена
Д. Тошер
️️️️
Ю. Куцка
67'
Желтая карточка
А. Гранквист
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Р. Бьянки
66'
Замена
П. Баррето
️️️️
А. Черчи
58'
Замена
В. Бирса
️️️️
Д. Д'Амброзио
54'
46'
Замена
А. Гранквист
️️️️
М. Кассани
24'
Желтая карточка
Т. Манфредини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Матузалем
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
14
Марко Ригони
АП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Торино
40
Фердинандо Коппола
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
70
Долли Менга
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Дженоа
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
26
Энис Надаревич
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
3-2-3-2
1
Жилле
21
Огбонна
4
Родригес
15
Глик
36
Дармиан
33
Д'Амброзио
5
Вивес
8
Баша
4
Бриги
9
Бьянки
7
Черчи
3-2-3-1-1
1
Фрей
17
Манфредини
13
Антонелли
24
Моретти
6
Кассани
90
Портанова
91
Бертолаччи
27
Матузалем
33
Куцка
14
Ригони
22
Боррьелло
33
Д'Амброзио
23
Бирса
23
Бирса
33
Д'Амброзио
9
Бьянки
69
Меджиорини
69
Меджиорини
9
Бьянки
7
Черчи
10
Баррето
10
Баррето
7
Черчи
6
Кассани
4
Гранквист
4
Гранквист
6
Кассани
33
Куцка
28
Тошер
28
Тошер
33
Куцка
22
Боррьелло
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
22
Боррьелло
Остались в запасе
Торино
Дженоа
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
26
Энис Надаревич
ЦП
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Остались в запасе
26
Энис Надаревич
ЦП
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Торино - Дженоа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Стадио Олимпико
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