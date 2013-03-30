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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сиена
Дженоа - Сиена: обзор матча 30 марта 2013
Дженоа
30.03.2013, суббота, 18:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 2
Завершен
Сиена
6'
М. Боррьелло
71'
Б. Янкович
43'
И. Эмегара
52'
А. Розина (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сиена
Желтая карточка
М. Боррьелло
90'
+5
Замена
М. Ригони
️️️️
Матузалем
90'
+2
Желтая карточка
Т. Манфредини
90'
87'
Замена
Ф. Больцони
️️️️
А. Калельо
Желтая карточка
К. Хоркера
85'
80'
Желтая карточка
Ф. Делла Рокка
Замена
А. Гранквист
️️️️
Ч. Бово
74'
Желтая карточка
Ч. Бово
72'
ГОЛ! 2:2!
Б. Янкович
Пас отдал
Ч. Иммобиле
71'
68'
Замена
С. Вергассола
️️️️
А. Розина
64'
Желтая карточка
Фелипе
63'
Замена
Режиналдо
️️️️
А. Сесту
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Э. Моретти
56'
Желтая карточка
Матузалем
54'
Желтая карточка
Э. Моретти
54'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Розина
43'
ГОЛ! 1:1!
И. Эмегара
Пас отдал
М. Пачи
ГОЛ! 1:0!
М. Боррьелло
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Матузалем
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
6
Анжело
ПП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Дженоа
0
Роберт Стилло
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Марко Ригони
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
8
Симоне Вергассола
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
3-2-2-3
1
Фрей
13
Антонелли
17
Манфредини
90
Портанова
24
Моретти
83
Бово
33
Куцка
27
Матузалем
14
Хоркера
22
Боррьелло
7
Янкович
4-5-1
25
Пеголо
88
Терлицци
27
Фелипе
24
Пачи
33
Рубин
6
Анжело
27
Розина
14
Делла Рокка
14
Калельо
7
Сесту
11
Эмегара
83
Бово
4
Гранквист
4
Гранквист
83
Бово
27
Матузалем
14
Ригони
14
Ригони
27
Матузалем
24
Моретти
9
Иммобиле
9
Иммобиле
24
Моретти
27
Розина
8
Вергассола
8
Вергассола
27
Розина
14
Калельо
19
Больцони
19
Больцони
14
Калельо
7
Сесту
91
Режиналдо
91
Режиналдо
7
Сесту
Остались в запасе
Дженоа
Сиена
0
Роберт Стилло
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
25
Бруно Увини
ЦЗ
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
80
Франческо Валиани
ПП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
0
Роберт Стилло
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
80
Франческо Валиани
ПП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Дженоа - Сиена
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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