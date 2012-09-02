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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Дженоа
Катания - Дженоа: обзор матча 02 сентября 2012
Катания
02.09.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 2
Завершен
Дженоа
66'
Г. Бергессио
68'
Г. Бергессио
84'
Ф. Лоди
26'
Ю. Куцка
82'
К. Хоркера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Дженоа
Замена
Ф. Скьякка
️️️️
П. Баррьентос
87'
84'
Замена
Э. Моретти
️️️️
Л. Антонелли
ГОЛ! 3:2!
Ф. Лоди
84'
82'
ГОЛ! 2:2!
К. Хоркера
Пас отдал
К. Хоркера
76'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Х. Варгас
Замена
М. Иско
️️️️
М. Бьяджианти
68'
ГОЛ! 2:1!
Г. Бергессио
Пас отдал
А. Гомес
68'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бергессио
Пас отдал
Л. Кастро
66'
Желтая карточка
Г. Бергессио
63'
Желтая карточка
Д. Беллуски
59'
58'
Замена
К. Хоркера
️️️️
Ф. Сеймур
Желтая карточка
Л. Кастро
55'
Замена
Л. Кастро
️️️️
С. Альмирон
54'
32'
Желтая карточка
Ф. Сеймур
26'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Куцка
Пас отдал
Ч. Иммобиле
22'
Желтая карточка
М. Канини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
33
Юрай Куцка
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Дженоа
0
Роберт Стилло
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
87
Анселмо
ОП
21
Александер Меркель
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
15
Марчезе
6
Легротталье
55
Беллуски
22
Альварес
28
Баррьентос
4
Альмирон
27
Бьяджианти
10
Лоди
10
Гомес
18
Бергессио
4-4-2
1
Фрей
4
Гранквист
13
Антонелли
31
Сампиризи
2
Канини
33
Куцка
28
Тошер
17
Сеймур
11
Варгас
7
Янкович
9
Иммобиле
27
Бьяджианти
22
Иско
22
Иско
27
Бьяджианти
4
Альмирон
19
Кастро
19
Кастро
4
Альмирон
28
Баррьентос
18
Скьякка
18
Скьякка
28
Баррьентос
13
Антонелли
24
Моретти
24
Моретти
13
Антонелли
17
Сеймур
14
Хоркера
14
Хоркера
17
Сеймур
11
Варгас
22
Боррьелло
22
Боррьелло
11
Варгас
Остались в запасе
Катания
Дженоа
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
0
Роберт Стилло
ВР
87
Анселмо
ОП
30
Александрос Цорвас
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
21
Александер Меркель
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
0
Роберт Стилло
ВР
87
Анселмо
ОП
30
Александрос Цорвас
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
21
Александер Меркель
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Катания - Дженоа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Анджело Массимино
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