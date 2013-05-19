Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Али Аль-Хабси - статистика

Завершил карьеру
30 декабря 1981 (44), Мускат
#26 | Вратарь
194 см | 86 кг
Оман
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
29
-57
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
19.05.2013
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Арсенал
4 : 1
14.05.2013
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Уиган Атлетик
2 : 3
07.05.2013
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Бромвич
2 : 3
04.05.2013
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
27.04.2013
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вест Хэм
2 : 0
20.04.2013
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Манчестер Сити
1 : 0
17.04.2013
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
07.04.2013
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
30.03.2013
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
17.03.2013
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
02.03.2013
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Рединг
0 : 3
23.02.2013
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
4 : 1
09.02.2013
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
02.02.2013
Саутгемптон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Сток Сити
2 : 2
29.01.2013
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Уиган Атлетик
2 : 3
19.01.2013
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Фулхэм
1 : 1
12.01.2013
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
01.01.2013
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Астон Вилла
0 : 3
29.12.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Эвертон
2 : 1
26.12.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
22.12.2012
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Норвич Сити
2 : 1
15.12.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
08.12.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ньюкасл
3 : 0
03.12.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
28.11.2012
Манчестер Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
24.11.2012
Рединг
1' - 90'
79'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Ливерпуль
3 : 0
17.11.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
10.11.2012
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Тоттенхэм
0 : 1
03.11.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
27.10.2012
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Суонси
2 : 1
20.10.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
06.10.2012
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
29.09.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
22.09.2012
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
15.09.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
01.09.2012
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Саутгемптон
0 : 2
25.08.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
19.08.2012
Челси
1' - 90'
Главные новости
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
68
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
17
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+