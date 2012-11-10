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Уиган Атлетик - Вест Бромвич
Уиган Атлетик - Вест Бромвич: обзор матча 10 ноября 2012
Уиган Атлетик
10.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
44'
А. Коне
31'
Д. Моррисон
43'
Г. Колдуэлл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Вест Бромвич
90'
+2
Желтая карточка
З. Гера
86'
Замена
М. Розенберг
️️️️
Р. Лукаку
Замена
М. Боселли
️️️️
Ф. Ди Санто
86'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Б. Уотсон
85'
Желтая карточка
Д. МакКарти
78'
77'
Желтая карточка
Б. Джонс
70'
Желтая карточка
Р. Лукаку
69'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Ш. Лонг
68'
Замена
З. Гера
️️️️
Д. Моррисон
Замена
Р. Стам
️️️️
Г. Колдуэлл
65'
48'
Желтая карточка
К. Якоб
ГОЛ! 1:2!
А. Коне
Пас отдал
Ж. Босежур
44'
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Г. Колдуэлл
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Моррисон
Пас отдал
К. Брант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
20
Фрэйзер Файви
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
20
Золтан Гера
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
4-4-2
26
Аль-Хабси
5
Колдуэлл
4
Рамис
3
Фигероа
17
Бойс
22
Босежур
16
МакКарти
26
Уотсон
15
Мэлони
9
Ди Санто
2
Коне
4-4-2
13
Майхилл
13
Ольссон
36
Маколи
2
Джонс
24
Риджуэлл
22
Якоб
21
Мулумбу
7
Моррисон
11
Брант
9
Лукаку
7
Лонг
5
Колдуэлл
8
Стам
8
Стам
5
Колдуэлл
26
Уотсон
16
Гомес
16
Гомес
26
Уотсон
9
Ди Санто
17
Боселли
17
Боселли
9
Ди Санто
7
Моррисон
20
Гера
20
Гера
7
Моррисон
9
Лукаку
9
Розенберг
9
Розенберг
9
Лукаку
7
Лонг
27
Одемвингие
27
Одемвингие
7
Лонг
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
20
Фрэйзер Файви
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
20
Фрэйзер Файви
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Уиган Атлетик - Вест Бромвич
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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