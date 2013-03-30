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Уиган Атлетик - Норвич Сити
Уиган Атлетик - Норвич Сити: обзор матча 30 марта 2013
Уиган Атлетик
30.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
81'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Норвич Сити
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
А. Коне
90'
87'
Желтая карточка
Г. Холт
85'
Замена
Л. Беккио
️️️️
В. Хулахан
85'
Замена
А. Теттей
️️️️
Д. Хаусон
ГОЛ! 1:0!
А. Коне
Пас отдал
Ж. Гомес
81'
80'
Замена
Г. Холт
️️️️
К. Камара
Замена
Д. МакАртур
️️️️
К. МакМанаман
67'
55'
Желтая карточка
Э. Беннетт
Желтая карточка
П. Шарнер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Жоэль
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Норвич Сити
1
Ли Камп
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
4-4-1-1
1
Жоэль
3
Фигероа
21
Алькарас
20
Шарнер
17
Бойс
22
Босежур
16
МакКарти
16
Гомес
15
Мэлони
20
МакМанаман
2
Коне
4-5-1
1
Камп
16
Мартин
6
Тернер
4
Бассонг
22
Гарридо
23
Снодграсс
14
Хулахан
16
Хаусон
4
Джонсон
17
Беннетт
85
Камара
20
МакМанаман
11
МакАртур
11
МакАртур
20
МакМанаман
2
Коне
9
Ди Санто
9
Ди Санто
2
Коне
16
Хаусон
6
Теттей
6
Теттей
16
Хаусон
14
Хулахан
32
Беккио
32
Беккио
14
Хулахан
85
Камара
27
Холт
27
Холт
85
Камара
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Норвич Сити
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
31
Джед Стир
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Уиган Атлетик - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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