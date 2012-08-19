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Уиган Атлетик - Челси
Уиган Атлетик - Челси: обзор матча 19 августа 2012
Уиган Атлетик
19.08.2012, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Челси
2'
Б. Иванович
7'
Ф. Лэмпард (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Челси
83'
Замена
Р. Мейрелеш
️️️️
Х. Мата
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Д. МакАртур
80'
73'
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
Замена
А. Коне
️️️️
Ф. Ди Санто
67'
64'
Замена
Оскар
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
Д. МакАртур
57'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Ш. Мэлони
49'
35'
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
11'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Э. Азар
2'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иванович
Пас отдал
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
17
Эммерсон Бойс
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
(К)
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
5
Райан Бертранд
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Эден Азар
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Оскар
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
3-2-4-1
26
Аль-Хабси
21
Алькарас
4
Рамис
5
Колдуэлл
17
Бойс
3
Фигероа
15
Мэлони
16
МакКарти
11
МакАртур
11
Мозес
9
Ди Санто
4-4-1-1
1
Чех
26
Терри
4
Луис
20
Иванович
3
Коул
10
Азар
12
Оби Микел
8
Лэмпард
5
Бертранд
64
Мата
9
Торрес
15
Мэлони
16
Гомес
16
Гомес
15
Мэлони
11
МакАртур
26
Уотсон
26
Уотсон
11
МакАртур
9
Ди Санто
2
Коне
2
Коне
9
Ди Санто
64
Мата
14
Мейрелеш
14
Мейрелеш
64
Мата
10
Азар
8
Оскар
8
Оскар
10
Азар
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Челси
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Уиган Атлетик - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:25 (прямая) "Спорт 1" 16:25 (прямая)
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