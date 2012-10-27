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АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Вест Хэм
Уиган Атлетик - Вест Хэм: обзор матча 27 октября 2012
Уиган Атлетик
27.10.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
8'
И. Рамис
47'
Д. МакАртур
90+3'
Д. Томкинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Вест Хэм
90'
+4
Желтая карточка
У. Рид
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Д. Томкинс
Пас отдал
Д. МакКартни
90'
+1
Желтая карточка
Г. О'Нил
Желтая карточка
Д. МакАртур
88'
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Ф. Ди Санто
78'
73'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
М. Диаме
64'
Замена
К. Коул
️️️️
М. Нобл
61'
Желтая карточка
М. Майга
55'
Желтая карточка
М. Нобл
ГОЛ! 2:0!
Д. МакАртур
Пас отдал
Ш. Мэлони
47'
46'
Замена
М. Майга
️️️️
Й. Бенаюн
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
39'
Желтая карточка
И. Рамис
18'
ГОЛ! 1:0!
И. Рамис
Пас отдал
Ж. Босежур
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
37
Лео Чемберс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
20
Модибо Майга
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-4-2
26
Аль-Хабси
5
Колдуэлл
3
Фигероа
4
Рамис
17
Бойс
22
Босежур
16
МакКарти
11
МакАртур
15
Мэлони
2
Коне
9
Ди Санто
4-5-1
22
Яскилайнен
39
Коллинс
23
Рид
5
Томкинс
3
МакКартни
51
Бенаюн
4
Нолан
17
Диаме
16
Нобл
16
Джарвис
9
Кэрролл
9
Ди Санто
26
Уотсон
26
Уотсон
9
Ди Санто
17
Диаме
19
О'Нил
19
О'Нил
17
Диаме
51
Бенаюн
20
Майга
20
Майга
51
Бенаюн
16
Нобл
24
Коул
24
Коул
16
Нобл
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Вест Хэм
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
37
Лео Чемберс
ЦЗ
1
Рафаэль Шпигель
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
38
Роберт Халл
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Остались в запасе
37
Лео Чемберс
ЦЗ
1
Рафаэль Шпигель
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
38
Роберт Халл
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Уиган Атлетик - Вест Хэм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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