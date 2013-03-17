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АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Ньюкасл
Уиган Атлетик - Ньюкасл: обзор матча 17 марта 2013
Уиган Атлетик
17.03.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
18'
Ж. Босежур
90'
А. Коне
72'
Д. Сантон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Ньюкасл
ГОЛ! 2:1!
А. Коне
90'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Ж. Босежур
79'
72'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сантон
Пас отдал
П. Сиссе
67'
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
67'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Й. Гуффран
Замена
Д. МакАртур
️️️️
К. МакМанаман
58'
50'
Желтая карточка
Д. Перч
Желтая карточка
П. Шарнер
45'
+3
27'
Замена
Д. Перч
️️️️
М. Айдара
ГОЛ! 1:0!
Ж. Босежур
18'
14'
Замена
М. Айдара
️️️️
М. Дебюши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Жоэль
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
15
Шон Мэлони
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
4-4-1-1
1
Жоэль
20
Шарнер
21
Алькарас
3
Фигероа
17
Бойс
15
Мэлони
16
МакКарти
16
Гомес
22
Босежур
20
МакМанаман
2
Коне
4-3-1-2
33
Эллиот
18
Сантон
27
Тэйлор
2
Янга-Мбива
26
Дебюши
24
Тиоте
17
Сиссоко
18
Гутьеррес
12
Марво
94
Гуффран
61
Сиссе
20
МакМанаман
11
МакАртур
11
МакАртур
20
МакМанаман
22
Босежур
9
Ди Санто
9
Ди Санто
22
Босежур
26
Дебюши
21
Айдара
21
Айдара
26
Дебюши
Айдара
24
Перч
24
Перч
Айдара
94
Гуффран
26
Амеоби
26
Амеоби
94
Гуффран
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Ньюкасл
4
Роман Голобарт
ЦЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Стефен Харпер
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
4
Роман Голобарт
ЦЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Уиган Атлетик - Ньюкасл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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