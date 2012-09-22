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Уиган Атлетик - Фулхэм
Уиган Атлетик - Фулхэм: обзор матча 22 сентября 2012
Уиган Атлетик
22.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Фулхэм
90+1'
А. Коне
31'
У. Родальега
68'
Д. Дафф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Фулхэм
90'
+3
Желтая карточка
К. Бэйрд
ГОЛ! 1:2!
А. Коне
Пас отдал
К. МакМанаман
90'
+1
88'
Замена
М. Бриггс
️️️️
У. Родальега
Замена
Р. Миячи
️️️️
Э. Бойс
77'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Г. Колдуэлл
77'
70'
Желтая карточка
С. Сидуэлл
68'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дафф
Пас отдал
Б. Руис
Замена
М. Боселли
️️️️
Ж. Гомес
62'
59'
Замена
Б. Руис
️️️️
А. Качаниклич
45'
Желтая карточка
А. Хьюз
31'
ГОЛ! 0:1!
У. Родальега
Пас отдал
Д. Бербатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
22
Жан Босежур
ПП
15
Шон Мэлони
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЛП
27
Саша Ритер
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Мауро Боселли
ЦФ
31
Рио Миячи
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
21
Алекс Смит
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
4-4-2
26
Аль-Хабси
3
Фигероа
4
Рамис
5
Колдуэлл
17
Бойс
16
Гомес
26
Уотсон
16
МакКарти
22
Босежур
2
Коне
15
Мэлони
4-4-2
32
Шварцер
22
Бэйрд
3
Хьюз
4
Хангеланд
6
Риисе
16
Дафф
27
Ритер
20
Качаниклич
14
Сидуэлл
10
Бербатов
23
Родальега
5
Колдуэлл
20
МакМанаман
20
МакМанаман
5
Колдуэлл
16
Гомес
17
Боселли
17
Боселли
16
Гомес
17
Бойс
31
Миячи
31
Миячи
17
Бойс
23
Родальега
3
Бриггс
3
Бриггс
23
Родальега
20
Качаниклич
22
Руис
22
Руис
20
Качаниклич
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Фулхэм
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
21
Алекс Смит
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Остались в запасе
21
Алекс Смит
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Уиган Атлетик - Фулхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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