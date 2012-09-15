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Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик: обзор матча 15 сентября 2012
Манчестер Юнайтед
15.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
51'
П. Скоулз
63'
Чичарито
66'
А. Бюттнер
82'
Н. Пауэлл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Д. Уэлбек
90'
+3
ГОЛ! 4:0!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Чичарито
82'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Н. Видич
77'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
П. Скоулз
71'
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Р. Гиггз
71'
69'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Ж. Босежур
ГОЛ! 3:0!
А. Бюттнер
66'
ГОЛ! 2:0!
Чичарито
Пас отдал
А. Бюттнер
63'
59'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Ш. Мэлони
56'
Желтая карточка
Д. МакАртур
ГОЛ! 1:0!
П. Скоулз
Пас отдал
Нани
51'
48'
Желтая карточка
Э. Бойс
Желтая карточка
А. Бюттнер
45'
+1
Пенальти не реализован!
Чичарито
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
22
Жан Босежур
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
31
Рио Миячи
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
4-2-2-2
1
Линдегаард
28
Бюттнер
5
Фердинанд
15
Видич
2
Рафаэл
22
Скоулз
16
Кэррик
17
Нани
11
Гиггз
14
Чичарито
18
Уэлбек
4-4-2
26
Аль-Хабси
17
Бойс
4
Рамис
5
Колдуэлл
3
Фигероа
22
Босежур
16
МакКарти
11
МакАртур
15
Мэлони
9
Ди Санто
2
Коне
15
Видич
35
Эванс
35
Эванс
15
Видич
22
Скоулз
25
Пауэлл
25
Пауэлл
22
Скоулз
11
Гиггз
32
ван Перси
32
ван Перси
11
Гиггз
22
Босежур
3
Джонс
3
Джонс
22
Босежур
15
Мэлони
16
Гомес
16
Гомес
15
Мэлони
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик
43
Давид Де Хеа
ВР
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
31
Рио Миячи
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
31
Рио Миячи
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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