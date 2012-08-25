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Саутгемптон - Уиган Атлетик
Саутгемптон - Уиган Атлетик: обзор матча 25 августа 2012
Саутгемптон
25.08.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
51'
Ф. Ди Санто
89'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Уиган Атлетик
90'
+2
Замена
М. Боселли
️️️️
А. Коне
89'
ГОЛ! 0:2!
А. Коне
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. Родригес
76'
75'
Замена
Ж. Босежур
️️️️
Ш. Мэлони
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Дэвис
75'
67'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Ф. Ди Санто
51'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
Ш. Мэлони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
13
Даниэль Фокс
ЛЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Джей Родригес
ЛП
21
Жули
ЛП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
17
Эммерсон Бойс
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Дэвис
13
Фокс
26
Хойвельд
6
Фонте
17
Клайн
14
Шнейдерлен
21
Жули
10
Дэвис
16
Родригес
10
Лаллана
17
Ламберт
3-2-3-2
26
Аль-Хабси
21
Алькарас
4
Рамис
5
Колдуэлл
3
Фигероа
17
Бойс
16
МакКарти
11
МакАртур
15
Мэлони
2
Коне
9
Ди Санто
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
16
Родригес
14
Шарп
14
Шарп
16
Родригес
15
Мэлони
22
Босежур
22
Босежур
15
Мэлони
9
Ди Санто
16
Гомес
16
Гомес
9
Ди Санто
2
Коне
17
Боселли
17
Боселли
2
Коне
Остались в запасе
Саутгемптон
Уиган Атлетик
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Саутгемптон - Уиган Атлетик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Сент-Мэри
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