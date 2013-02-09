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Челси - Уиган Атлетик
Челси - Уиган Атлетик: обзор матча 09 февраля 2013
Челси
09.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
24'
Рамирес
55'
Э. Азар
86'
Ф. Лэмпард
90+2'
М. Марин
57'
Ш. Мэлони
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Уиган Атлетик
Желтая карточка
М. Марин
90'
+3
ГОЛ! 4:1!
М. Марин
Пас отдал
С. Аспиликуэта
90'
+2
Замена
М. Марин
️️️️
Э. Азар
90'
+1
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Г. Кэхилл
87'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Э. Азар
86'
81'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Р. Стам
77'
Желтая карточка
М. Фигероа
Замена
Х. Мата
️️️️
Оскар
75'
62'
Желтая карточка
П. Шарнер
58'
Замена
А. Коне
️️️️
Р. Эспиноза
57'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Мэлони
Пас отдал
Д. МакАртур
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
С. Аспиликуэта
55'
ГОЛ! 1:0!
Рамирес
Пас отдал
Ф. Торрес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ОП
4
Давид Луис
ОП
8
Оскар
ЦП
7
Рамирес
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Пауль Шарнер
ПП
15
Шон Мэлони
ЛФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
15
Роджер Эспиноза
РФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
22
Марко Марин
АП
64
Хуан Мата
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Уиган Атлетик
1
Жоэль
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Коул
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Аспиликуэта
8
Лэмпард
4
Луис
8
Оскар
10
Азар
7
Рамирес
9
Торрес
4-3-3
26
Аль-Хабси
8
Стам
5
Колдуэлл
16
МакКарти
3
Фигероа
20
Шарнер
11
МакАртур
22
Босежур
15
Эспиноза
9
Ди Санто
15
Мэлони
24
Кэхилл
51
Бенаюн
51
Бенаюн
24
Кэхилл
10
Азар
22
Марин
22
Марин
10
Азар
8
Оскар
64
Мата
64
Мата
8
Оскар
8
Стам
3
Джонс
3
Джонс
8
Стам
15
Эспиноза
2
Коне
2
Коне
15
Эспиноза
Остались в запасе
Челси
Уиган Атлетик
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
20
Каллум МакМанаман
ПВ
4
Роман Голобарт
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
19
Демба Ба
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
4
Роман Голобарт
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Челси - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:25 (повтор)
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