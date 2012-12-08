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Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс
Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 08 декабря 2012
Уиган Атлетик
08.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
17'
Д. МакКарти
74'
Ж. Босежур
25'
Р. Нельсен
71'
Д. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
М. Боселли
️️️️
Ф. Ди Санто
85'
84'
Замена
Фабио
️️️️
Ж. Босингва
77'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
С. Диаките
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
Д. Джонс
77'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Босежур
Пас отдал
Д. МакКарти
74'
71'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сиссе
Пас отдал
Ш. Райт-Филлипс
58'
Замена
Д. Сиссе
️️️️
А. Таарабт
45'
+2
Желтая карточка
А. Таарабт
25'
ГОЛ! 1:1!
Р. Нельсен
Пас отдал
А. Таарабт
ГОЛ! 1:0!
Д. МакКарти
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
24
Писку
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
20
Фрэйзер Файви
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
3-5-2
26
Аль-Хабси
17
Бойс
24
Писку
8
Стам
22
Босежур
3
Джонс
16
МакКарти
16
Гомес
11
МакАртур
2
Коне
9
Ди Санто
4-5-1
31
Грин
3
Босингва
2
Траоре
17
Нельсен
6
Хилл
12
Макки
32
Диаките
4
Дерри
25
Мбиа
98
Райт-Филлипс
49
Таарабт
3
Джонс
15
Мэлони
15
Мэлони
3
Джонс
9
Ди Санто
17
Боселли
17
Боселли
9
Ди Санто
3
Босингва
2
Фабио
2
Фабио
3
Босингва
32
Диаките
23
Гранеро
23
Гранеро
32
Диаките
49
Таарабт
12
Сиссе
12
Сиссе
49
Таарабт
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс
4
Роман Голобарт
ЦЗ
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
20
Фрэйзер Файви
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
Главный тренер
Роберто Мартинес
28
Брайн Мерфи
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
4
Роман Голобарт
ЦЗ
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
20
Фрэйзер Файви
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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