Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Уиган Атлетик
Вест Бромвич - Уиган Атлетик: обзор матча 04 мая 2013
Вест Бромвич
04.05.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
2 : 3
Завершен
Уиган Атлетик
29'
Ш. Лонг
50'
Г. Маколи
39'
А. Коне
58'
Д. МакАртур
80'
К. МакМанаман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Уиган Атлетик
90'
+5
Желтая карточка
П. Шарнер
Желтая карточка
И. Браун
90'
+3
Замена
И. Браун
️️️️
Ю. Мулумбу
86'
80'
ГОЛ! 2:3!
К. МакМанаман
Пас отдал
Ш. Мэлони
Желтая карточка
Г. Маколи
76'
75'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Ж. Босежур
67'
Желтая карточка
Р. Голобарт
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Р. Лукаку
65'
Замена
Д. Томас
️️️️
М. Розенберг
65'
58'
ГОЛ! 2:2!
Д. МакАртур
Пас отдал
Ш. Мэлони
57'
Желтая карточка
Ш. Мэлони
57'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Ж. Гомес
57'
Замена
Р. Голобарт
️️️️
Р. Стам
ГОЛ! 2:1!
Г. Маколи
Пас отдал
Г. Дорранс
50'
Желтая карточка
Б. Джонс
40'
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Коне
Пас отдал
Ж. Босежур
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
М. Розенберг
29'
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Уиган Атлетик
1
Жоэль
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
15
Шон Мэлони
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-3-3
12
Фостер
36
Маколи
24
Риджуэлл
2
Джонс
13
Ольссон
18
Дорранс
21
Мулумбу
22
Якоб
9
Розенберг
9
Лукаку
7
Лонг
3-5-1-1
1
Жоэль
8
Стам
20
Шарнер
17
Бойс
22
Босежур
16
Гомес
16
МакКарти
26
Уотсон
15
Мэлони
20
МакМанаман
2
Коне
9
Розенберг
7
Томас
7
Томас
9
Розенберг
9
Лукаку
7
Моррисон
7
Моррисон
9
Лукаку
21
Мулумбу
37
Браун
37
Браун
21
Мулумбу
8
Стам
4
Голобарт
4
Голобарт
8
Стам
22
Босежур
15
Эспиноза
15
Эспиноза
22
Босежур
16
Гомес
11
МакАртур
11
МакАртур
16
Гомес
Остались в запасе
Вест Бромвич
Уиган Атлетик
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Вест Бромвич - Уиган Атлетик
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Уиган Атлетик
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+