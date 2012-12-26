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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Уиган Атлетик
Эвертон - Уиган Атлетик: обзор матча 26 декабря 2012
Эвертон
26.12.2012, среда, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
52'
Л. Осман
77'
Ф. Ягиелка
82'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Уиган Атлетик
90'
+3
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
Желтая карточка
Н. Елавич
89'
88'
Желтая карточка
М. Фигероа
82'
ГОЛ! 2:1!
А. Коне
79'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Р. Стам
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ягиелка
Пас отдал
Ф. Невилл
77'
72'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Д. Джонс
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
Т. Хитцльшпергер
70'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
В. Аничебе
70'
58'
Желтая карточка
Ж. Босежур
ГОЛ! 1:0!
Л. Осман
Пас отдал
В. Аничебе
52'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Д. Гибсон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
18
Невилл
20
Пиенаар
0
Хитцльшпергер
24
Гибсон
21
Осман
18
Елавич
28
Аничебе
4-5-1
26
Аль-Хабси
8
Стам
5
Колдуэлл
3
Фигероа
17
Бойс
15
Мэлони
11
МакАртур
3
Джонс
16
МакКарти
22
Босежур
2
Коне
28
Аничебе
16
Овьедо
16
Овьедо
28
Аничебе
0
Хитцльшпергер
5
Хейтинга
5
Хейтинга
0
Хитцльшпергер
24
Гибсон
14
Нейсмит
14
Нейсмит
24
Гибсон
8
Стам
16
Гомес
16
Гомес
8
Стам
3
Джонс
9
Ди Санто
9
Ди Санто
3
Джонс
Остались в запасе
Эвертон
Уиган Атлетик
82
Ян Муха
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
4
Роман Голобарт
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Остались в запасе
4
Роман Голобарт
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Эвертон - Уиган Атлетик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Гудисон Парк
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