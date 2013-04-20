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Вест Хэм - Уиган Атлетик
Вест Хэм - Уиган Атлетик: обзор матча 20 апреля 2013
Вест Хэм
20.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
21'
М. Джарвис
80'
К. Нолан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Д. Коллинс
90'
+3
86'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Ж. Гомес
ГОЛ! 2:0!
К. Нолан
Пас отдал
Э. Кэрролл
80'
Замена
Д. Коллисон
️️️️
М. Диаме
75'
Желтая карточка
Д. Коул
74'
Замена
Д. Коул
️️️️
Р. Важ Те
62'
Замена
М. Нобл
️️️️
Г. О'Нил
52'
46'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
К. МакМанаман
45'
+1
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
ГОЛ! 1:0!
М. Джарвис
Пас отдал
Д. О'Брайен
21'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
19'
16'
Замена
Ж. Босежур
️️️️
А. Алькарас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Уиган Атлетик
1
Жоэль
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
4-4-1-1
22
Яскилайнен
23
Рид
17
О'Брайен
39
Коллинс
55
Демель
16
Джарвис
17
Диаме
4
Нолан
19
О'Нил
12
Важ Те
9
Кэрролл
3-2-3-1-1
1
Жоэль
3
Фигероа
5
Колдуэлл
21
Алькарас
17
Бойс
20
Шарнер
16
МакКарти
16
Гомес
15
Мэлони
20
МакМанаман
2
Коне
19
О'Нил
16
Нобл
16
Нобл
19
О'Нил
12
Важ Те
12
Коул
12
Коул
12
Важ Те
17
Диаме
10
Коллисон
10
Коллисон
17
Диаме
21
Алькарас
22
Босежур
22
Босежур
21
Алькарас
20
МакМанаман
11
МакАртур
11
МакАртур
20
МакМанаман
16
Гомес
9
Ди Санто
9
Ди Санто
16
Гомес
Остались в запасе
Вест Хэм
Уиган Атлетик
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
26
Али Аль-Хабси
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Вест Хэм - Уиган Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Аптон Парк
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