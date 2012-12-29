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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Уиган Атлетик
Астон Вилла - Уиган Атлетик: обзор матча 29 декабря 2012
Астон Вилла
29.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Уиган Атлетик
3'
И. Рамис
52'
Э. Бойс
56'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Уиган Атлетик
Желтая карточка
А. Вайманн
90'
87'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
А. Коне
Желтая карточка
М. Лоутон
80'
79'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Ж. Босежур
65'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Д. Джонс
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Б. Холмен
64'
Замена
К. Эль-Ахмади
️️️️
С. Айрленд
63'
56'
ГОЛ! 0:3!
А. Коне
Пас отдал
Ф. Ди Санто
Желтая карточка
Б. Беннэн
55'
52'
ГОЛ! 0:2!
Э. Бойс
Пас отдал
А. Коне
43'
Желтая карточка
Ш. Мэлони
37'
Желтая карточка
Э. Бойс
3'
ГОЛ! 0:1!
И. Рамис
Пас отдал
Ж. Босежур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
17
Крис Херд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Мауро Боселли
ЦФ
4-3-3
1
Гьюзан
12
Беннетт
26
Кларк
2
Личай
38
Лоутон
17
Херд
10
Беннэн
7
Айрленд
20
Бентеке
14
Холмен
18
Вайманн
4-4-2
26
Аль-Хабси
17
Бойс
3
Фигероа
4
Рамис
5
Колдуэлл
15
Мэлони
16
МакКарти
3
Джонс
22
Босежур
2
Коне
9
Ди Санто
14
Холмен
18
Боуэри
18
Боуэри
14
Холмен
7
Айрленд
20
Эль-Ахмади
20
Эль-Ахмади
7
Айрленд
14
Холмен
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
14
Холмен
2
Коне
20
МакМанаман
20
МакМанаман
2
Коне
22
Босежур
16
Гомес
16
Гомес
22
Босежур
3
Джонс
11
МакАртур
11
МакАртур
3
Джонс
Остались в запасе
Астон Вилла
Уиган Атлетик
24
Шей Гивен
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
11
Самир Карратерс
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
4
Роман Голобарт
ЦЗ
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
11
Самир Карратерс
ЦП
Остались в запасе
4
Роман Голобарт
ЦЗ
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Астон Вилла - Уиган Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Вилла Парк
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