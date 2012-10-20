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АПЛ 2026/2027
Суонси - Уиган Атлетик
Суонси - Уиган Атлетик: обзор матча 20 октября 2012
Суонси
20.10.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
65'
П. Эрнандес
67'
Мичу
69'
Э. Бойс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Уиган Атлетик
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Гомес
90'
Желтая карточка
Ш. Мэлони
Желтая карточка
К. Сун-Юн
85'
83'
Замена
М. Боселли
️️️️
Д. МакАртур
83'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
Д. Грэм
️️️️
Д. Де Гузман
83'
Желтая карточка
А. Ранхель
76'
74'
Желтая карточка
Ж. Босежур
Замена
Н. Дайер
️️️️
П. Эрнандес
73'
70'
Замена
Б. Уотсон
️️️️
М. Фигероа
69'
ГОЛ! 2:1!
Э. Бойс
Пас отдал
Д. МакКарти
ГОЛ! 2:0!
Мичу
Пас отдал
Д. Де Гузман
67'
ГОЛ! 1:0!
П. Эрнандес
Пас отдал
Д. Де Гузман
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
15
Шон Мэлони
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
31
Рио Миячи
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Ворм
4
Дэвис
22
Ранхель
5
Уилльямс
15
Чико
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
18
Де Гузман
15
Раутледж
19
Эрнандес
25
Мичу
4-4-2
26
Аль-Хабси
17
Бойс
3
Фигероа
5
Колдуэлл
4
Рамис
22
Босежур
11
МакАртур
16
МакКарти
15
Мэлони
2
Коне
9
Ди Санто
19
Эрнандес
12
Дайер
12
Дайер
19
Эрнандес
18
Де Гузман
12
Грэм
12
Грэм
18
Де Гузман
9
Ди Санто
16
Гомес
16
Гомес
9
Ди Санто
3
Фигероа
26
Уотсон
26
Уотсон
3
Фигероа
11
МакАртур
17
Боселли
17
Боселли
11
МакАртур
Остались в запасе
Суонси
Уиган Атлетик
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
31
Рио Миячи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
31
Рио Миячи
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Суонси - Уиган Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Либерти
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