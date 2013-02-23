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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Рединг - Уиган Атлетик
Рединг - Уиган Атлетик: обзор матча 23 февраля 2013
Рединг
23.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
0 : 3
Завершен
Уиган Атлетик
44'
А. Коне
45+2'
А. Коне
48'
М. Фигероа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Уиган Атлетик
83'
Замена
А. Алькарас
️️️️
Э. Бойс
76'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Ч. Карачан
72'
63'
Желтая карточка
Э. Бойс
Замена
Н. Хант
️️️️
Д. Кебе
63'
Красная карточка
П. Погребняк
55'
48'
ГОЛ! 0:3!
М. Фигероа
Пас отдал
Ф. Ди Санто
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Х. Акпан
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Коне
Пас отдал
Ж. Босежур
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Коне
Пас отдал
М. Фигероа
Желтая карточка
М. Лейгертвуд
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
16
Ноэль Хант
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Уиган Атлетик
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
4-5-1
23
Федеричи
14
Харт
23
Моррисон
5
Мариаппа
12
Келли
11
МакАнуфф
8
Лейгертвуд
68
Карачан
21
Акпан
0
Кебе
88
Погребняк
4-4-2
26
Аль-Хабси
17
Бойс
5
Колдуэлл
3
Фигероа
20
Шарнер
15
Мэлони
16
МакКарти
11
МакАртур
22
Босежур
2
Коне
9
Ди Санто
68
Карачан
12
МакКлири
12
МакКлири
68
Карачан
0
Кебе
16
Хант
16
Хант
0
Кебе
21
Акпан
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
21
Акпан
17
Бойс
21
Алькарас
21
Алькарас
17
Бойс
9
Ди Санто
16
Гомес
16
Гомес
9
Ди Санто
Остались в запасе
Рединг
Уиган Атлетик
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Жоэль
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Жоэль
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Рединг - Уиган Атлетик
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Мадейски
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