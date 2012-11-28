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Уиган Атлетик - Манчестер Сити
Уиган Атлетик - Манчестер Сити: обзор матча 28 ноября 2012
Уиган Атлетик
28.11.2012, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
69'
М. Балотелли
72'
Д. Милнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Манчестер Сити
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Р. Стам
90'
+3
81'
Замена
К. Туре
️️️️
Д. Милнер
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Д. Джонс
74'
72'
ГОЛ! 0:2!
Д. Милнер
69'
ГОЛ! 0:1!
М. Балотелли
68'
Замена
А. Коларов
️️️️
С. Агуэро
64'
Желтая карточка
Г. Бэрри
59'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Х. Гарсия
Желтая карточка
Ж. Гомес
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
24
Писку
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛВ
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
АП
9
Франко Ди Санто
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
10
Серхио Агуэро
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
20
Фрэйзер Файви
ЦП
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-2-3-1
26
Аль-Хабси
3
Фигероа
24
Писку
17
Бойс
8
Стам
3
Джонс
16
МакКарти
22
Босежур
16
Гомес
9
Ди Санто
2
Коне
4-3-2-1
1
Харт
13
Майкон
22
Настасич
4
Компани
5
Сабалета
18
Бэрри
6
Хави Гарсия
42
Туре
21
Сильва
10
Агуэро
45
Балотелли
8
Стам
20
МакМанаман
20
МакМанаман
8
Стам
3
Джонс
11
МакАртур
11
МакАртур
3
Джонс
10
Агуэро
11
Коларов
11
Коларов
10
Агуэро
Милнер
2
Туре
2
Туре
Милнер
6
Хави Гарсия
20
Милнер
20
Милнер
6
Хави Гарсия
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Манчестер Сити
4
Роман Голобарт
ЦЗ
20
Фрэйзер Файви
ЦП
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
12
Майк Поллит
ВР
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
25
Костел Пантилимон
ВР
7
Скотт Синклейр
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
4
Роман Голобарт
ЦЗ
20
Фрэйзер Файви
ЦП
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
12
Майк Поллит
ВР
17
Мауро Боселли
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
7
Скотт Синклейр
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Уиган Атлетик - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
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Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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