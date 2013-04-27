Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Тоттенхэм
Уиган Атлетик - Тоттенхэм: обзор матча 27 апреля 2013
Уиган Атлетик
27.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
11'
Э. Бойс
49'
К. МакМанаман
9'
Г. Бэйл
89'
Э. Бойс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Тоттенхэм
Желтая карточка
П. Шарнер
90'
+4
89'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Э. Бойс
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
84'
82'
Желтая карточка
М. Доусон
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Ж. Гомес
80'
74'
Замена
А. Леннон
️️️️
С. Паркер
64'
Замена
Б. Ассу-Экотто
️️️️
К. Ноутон
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
К. МакМанаман
64'
ГОЛ! 2:1!
К. МакМанаман
Пас отдал
Д. МакКарти
49'
Желтая карточка
Ж. Гомес
45'
41'
Замена
Л. Холтби
️️️️
М. Дембеле
Замена
Р. Стам
️️️️
М. Фигероа
35'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бойс
Пас отдал
Ш. Мэлони
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Жоэль
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
15
Шон Мэлони
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Аарон Леннон
ПП
3-5-1-1
1
Жоэль
20
Шарнер
3
Фигероа
17
Бойс
15
Мэлони
16
МакКарти
16
Гомес
11
МакАртур
22
Босежур
20
МакМанаман
2
Коне
4-4-1-1
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
20
Доусон
26
Ноутон
8
Дембеле
8
Паркер
23
Хаддлстоун
2
Демпси
18
Бэйл
9
Дефо
3
Фигероа
8
Стам
8
Стам
3
Фигероа
16
Гомес
15
Эспиноза
15
Эспиноза
16
Гомес
20
МакМанаман
9
Ди Санто
9
Ди Санто
20
МакМанаман
26
Ноутон
32
Ассу-Экотто
32
Ассу-Экотто
26
Ноутон
8
Дембеле
90
Холтби
90
Холтби
8
Дембеле
8
Паркер
12
Леннон
12
Леннон
8
Паркер
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Тоттенхэм
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Уиган Атлетик - Тоттенхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Тоттенхэм
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+