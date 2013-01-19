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Уиган Атлетик - Сандерленд
Уиган Атлетик - Сандерленд: обзор матча 19 января 2013
Уиган Атлетик
19.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 3
Завершен
Сандерленд
5'
Д. Воган (АГ)
79'
А. Энрикес
17'
К. Гарднер (П)
21'
С. Флетчер
42'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Сандерленд
90'
+2
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Д. Воган
84'
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
С. Сессеньон
Желтая карточка
А. Энрикес
83'
ГОЛ! 2:3!
А. Энрикес
Пас отдал
Ш. Мэлони
79'
Замена
М. Боселли
️️️️
Ф. Ди Санто
77'
75'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
А. Джонсон
72'
Желтая карточка
Т. Брамбл
Замена
А. Энрикес
️️️️
Э. Бойс
71'
68'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
Желтая карточка
Ж. Босежур
64'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Р. Стам
46'
42'
ГОЛ! 1:3!
С. Флетчер
Пас отдал
А. Джонсон
21'
ГОЛ! 1:2!
С. Флетчер
Пас отдал
А. Н'Диайе
17'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Гарднер
Пас отдал
С. Ларссон
Желтая карточка
Э. Бойс
15'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Воган
Пас отдал
Р. Стам
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Уиган Атлетик
1
Жоэль
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
8
Стам
5
Колдуэлл
3
Фигероа
17
Бойс
22
Босежур
16
Гомес
16
МакКарти
11
МакАртур
15
Мэлони
9
Ди Санто
2-5-2-1
22
Миньоле
19
Брамбл
16
О'Ши
11
Джонсон
7
Ларссон
29
Сессеньон
8
Гарднер
4
Коулбэк
21
Н'Диайе
8
Воган
26
Флетчер
8
Стам
15
Эспиноза
15
Эспиноза
8
Стам
17
Бойс
9
Энрикес
9
Энрикес
17
Бойс
9
Ди Санто
17
Боселли
17
Боселли
9
Ди Санто
29
Сессеньон
27
Бардсли
27
Бардсли
29
Сессеньон
8
Воган
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
8
Воган
11
Джонсон
16
МакКлин
16
МакКлин
11
Джонсон
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Сандерленд
4
Роман Голобарт
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Жоэль
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
4
Роман Голобарт
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Жоэль
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Уиган Атлетик - Сандерленд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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