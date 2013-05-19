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АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Астон Вилла
Уиган Атлетик - Астон Вилла: обзор матча 19 мая 2013
Уиган Атлетик
19.05.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
2 : 2
Завершен
Астон Вилла
20'
Э. Бойс
45+2'
Н. Бэйкер (АГ)
5'
Д. Бент
60'
Р. Влаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Астон Вилла
88'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Э. Вествуд
Замена
Э. Кампабадаль
️️️️
Э. Бойс
88'
Желтая карточка
Э. Бойс
83'
75'
Замена
Д. Боуэри
️️️️
Г. Агбонлахор
Желтая карточка
Д. МакКарти
70'
Замена
А. Энрикес
️️️️
Б. Уотсон
69'
Замена
Ф. Файви
️️️️
Ж. Гомес
69'
60'
ГОЛ! 2:2!
Р. Влаар
Пас отдал
Д. Беннетт
59'
Замена
С. Доукинс
️️️️
Я. Силла
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Н. Бэйкер
Пас отдал
Б. Уотсон
45'
+2
41'
Желтая карточка
М. Лоутон
ГОЛ! 1:1!
Э. Бойс
Пас отдал
Р. Эспиноза
20'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бент
Пас отдал
Г. Агбонлахор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Уиган Атлетик
1
Жоэль
ВР
16
Джордан Мастоу
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
20
Фрэйзер Файви
ЦП
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
49
Саймон Доукинс
ЛП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
3-5-1-1
26
Аль-Хабси
4
Голобарт
20
Шарнер
17
Бойс
15
Мэлони
26
Уотсон
16
Гомес
15
Эспиноза
11
МакАртур
16
МакКарти
2
Коне
4-1-2-3
1
Гьюзан
38
Лоутон
12
Беннетт
12
Влаар
17
Бэйкер
8
Вествуд
18
Делф
5
Силла
11
Агбонлахор
10
Бент
18
Вайманн
16
Гомес
20
Файви
20
Файви
16
Гомес
17
Бойс
33
Кампабадаль
33
Кампабадаль
17
Бойс
26
Уотсон
9
Энрикес
9
Энрикес
26
Уотсон
11
Агбонлахор
18
Боуэри
18
Боуэри
11
Агбонлахор
5
Силла
49
Доукинс
49
Доукинс
5
Силла
8
Вествуд
20
Гарднер
20
Гарднер
8
Вествуд
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Астон Вилла
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
16
Джордан Мастоу
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
24
Шей Гивен
ВР
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
16
Джордан Мастоу
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Уиган Атлетик - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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