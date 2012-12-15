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Норвич Сити - Уиган Атлетик
Норвич Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 15 декабря 2012
Норвич Сити
15.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
15'
Э. Пилкингтон
64'
В. Хулахан
51'
Ш. Мэлони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Уиган Атлетик
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Э. Пилкингтон
90'
+4
Замена
С. Морисон
️️️️
Г. Холт
90'
+1
Замена
Д. Хаусон
️️️️
В. Хулахан
84'
72'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
М. Боселли
ГОЛ! 2:1!
В. Хулахан
Пас отдал
Э. Пилкингтон
64'
Желтая карточка
С. Бассонг
57'
51'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Мэлони
Пас отдал
А. Коне
46'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Ж. Гомес
46'
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
Д. МакКарти
41'
Желтая карточка
Писку
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
26'
Желтая карточка
Б. Джонсон
21'
ГОЛ! 1:0!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
В. Хулахан
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
20
Фрэйзер Файви
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-5-1
31
Банн
22
Гарридо
6
Тернер
3
Уиттакер
4
Бассонг
13
Пилкингтон
4
Джонсон
14
Хулахан
6
Теттей
23
Снодграсс
27
Холт
4-4-2
26
Аль-Хабси
8
Стам
3
Фигероа
24
Писку
17
Бойс
16
Гомес
11
МакАртур
16
МакКарти
22
Босежур
2
Коне
17
Боселли
13
Пилкингтон
17
Беннетт
17
Беннетт
13
Пилкингтон
14
Хулахан
16
Хаусон
16
Хаусон
14
Хулахан
27
Холт
20
Морисон
20
Морисон
27
Холт
16
МакКарти
15
Мэлони
15
Мэлони
16
МакКарти
16
Гомес
3
Джонс
3
Джонс
16
Гомес
17
Боселли
9
Ди Санто
9
Ди Санто
17
Боселли
Остались в запасе
Норвич Сити
Уиган Атлетик
1
Деклан Радд
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
20
Каллум МакМанаман
ПВ
20
Фрэйзер Файви
ЦП
4
Роман Голобарт
ЦЗ
12
Майк Поллит
ВР
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
20
Фрэйзер Файви
ЦП
4
Роман Голобарт
ЦЗ
12
Майк Поллит
ВР
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Норвич Сити - Уиган Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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