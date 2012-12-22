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АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Арсенал
Уиган Атлетик - Арсенал: обзор матча 22 декабря 2012
Уиган Атлетик
22.12.2012, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
60'
М. Артета (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Арсенал
90'
+2
Замена
Л. Косиельни
️️️️
С. Касорла
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Ш. Мэлони
88'
Желтая карточка
Ш. Мэлони
85'
79'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Л. Подольски
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Ф. Ди Санто
77'
75'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
60'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Артета
Пас отдал
Т. Уолкотт
39'
Желтая карточка
Д. Уилшир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Дэвид Джонс
ЛЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
8
Ронни Стам
ПП
15
Шон Мэлони
ЛФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
2
Аруна Коне
РФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
10
Джек Уилшир
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
20
Фрэйзер Файви
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4-3-3
26
Аль-Хабси
3
Джонс
16
МакКарти
3
Фигероа
17
Бойс
22
Босежур
11
МакАртур
8
Стам
15
Мэлони
9
Ди Санто
2
Коне
4-2-2-1-1
13
Щесны
3
Санья
4
Вермален
4
Мертезакер
3
Гиббс
8
Артета
10
Уилшир
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
10
Подольски
32
Уолкотт
9
Ди Санто
20
МакМанаман
20
МакМанаман
9
Ди Санто
15
Мэлони
16
Гомес
16
Гомес
15
Мэлони
8
Касорла
6
Косиельни
6
Косиельни
8
Касорла
10
Подольски
13
Коклен
13
Коклен
10
Подольски
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Арсенал
4
Роман Голобарт
ЦЗ
20
Фрэйзер Файви
ЦП
12
Майк Поллит
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Вито Манноне
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
4
Роман Голобарт
ЦЗ
20
Фрэйзер Файви
ЦП
12
Майк Поллит
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Уиган Атлетик - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
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1 : 2
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:40 (прямая)
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