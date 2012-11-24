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Уиган Атлетик - Рединг
Уиган Атлетик - Рединг: обзор матча 24 ноября 2012
Уиган Атлетик
24.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Рединг
58'
Ж. Гомес
68'
Ж. Гомес
90+2'
Ж. Гомес
36'
Ш. Моррисон
79'
А. Аль-Хабси (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Рединг
ГОЛ! 3:2!
Ж. Гомес
Пас отдал
А. Коне
90'
+2
84'
Замена
П. Погребняк
️️️️
Д. Робертс
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Д. Джонс
83'
79'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Аль-Хабси
73'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Д. Табб
ГОЛ! 2:1!
Ж. Гомес
Пас отдал
Ж. Босежур
68'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Гомес
58'
Замена
Писку
️️️️
И. Рамис
49'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Ш. Мэлони
46'
Желтая карточка
Д. Джонс
45'
36'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Моррисон
Пас отдал
Н. Шори
Желтая карточка
Д. МакКарти
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
15
Шон Мэлони
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
18
Джей Табб
ЦП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
20
Фрэйзер Файви
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
16
Ноэль Хант
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
17
Бойс
3
Фигероа
4
Рамис
8
Стам
15
Мэлони
3
Джонс
16
МакКарти
16
Гомес
22
Босежур
2
Коне
4-3-3
23
Федеричи
2
Гантер
31
Горкшс
23
Моррисон
3
Шори
18
Табб
8
Лейгертвуд
11
МакАнуфф
4
Робсон-Кану
19
Ле Фондре
33
Робертс
4
Рамис
24
Писку
24
Писку
4
Рамис
3
Джонс
11
МакАртур
11
МакАртур
3
Джонс
15
Мэлони
9
Ди Санто
9
Ди Санто
15
Мэлони
33
Робертс
88
Погребняк
88
Погребняк
33
Робертс
18
Табб
12
МакКлири
12
МакКлири
18
Табб
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Рединг
20
Фрэйзер Файви
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
16
Ноэль Хант
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
20
Фрэйзер Файви
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
17
Мауро Боселли
ЦФ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
16
Ноэль Хант
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Уиган Атлетик - Рединг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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