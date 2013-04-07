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Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик: обзор матча 07 апреля 2013
Куинз Парк Рейнджерс
07.04.2013, воскресенье, 19:10
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
85'
Л. Реми
90+4'
Ш. Мэлони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Ш. Мэлони
Замена
Д. Макки
️️️️
Л. Реми
89'
88'
Желтая карточка
М. Фигероа
88'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
М. Фигероа
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
С. Мбиа
85'
Желтая карточка
К. Самба
83'
82'
Желтая карточка
А. Алькарас
67'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
К. МакМанаман
61'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Ж. Босежур
Замена
А. Таарабт
️️️️
Д. Хойлетт
56'
Желтая карточка
Л. Реми
54'
Замена
Н. Онуоха
️️️️
А. Траоре
46'
38'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Красная карточка
Б. Замора
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Уиган Атлетик
1
Жоэль
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
12
Джейми Макки
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
4-3-1-2
20
Сезар
6
Хилл
4
Самба
2
Траоре
3
Босингва
25
Мбиа
16
Дженас
30
Хойлетт
25
Таунсенд
25
Замора
14
Реми
4-4-1-1
1
Жоэль
17
Бойс
20
Шарнер
21
Алькарас
3
Фигероа
15
Мэлони
16
Гомес
16
МакКарти
22
Босежур
20
МакМанаман
2
Коне
2
Траоре
5
Онуоха
5
Онуоха
2
Траоре
14
Реми
12
Макки
12
Макки
14
Реми
30
Хойлетт
49
Таарабт
49
Таарабт
30
Хойлетт
3
Фигероа
15
Эспиноза
15
Эспиноза
3
Фигероа
22
Босежур
11
МакАртур
11
МакАртур
22
Босежур
20
МакМанаман
9
Ди Санто
9
Ди Санто
20
МакМанаман
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Уиган Атлетик
31
Роберт Грин
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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