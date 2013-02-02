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Уиган Атлетик - Саутгемптон
Уиган Атлетик - Саутгемптон: обзор матча 02 февраля 2013
Уиган Атлетик
02.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Саутгемптон
25'
Г. Колдуэлл
90'
Ш. Мэлони
64'
Р. Ламберт
85'
М. Шнейдерлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Саутгемптон
Замена
А. Энрикес
️️️️
Д. МакКарти
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Ш. Мэлони
Пас отдал
П. Шарнер
90'
85'
ГОЛ! 1:2!
М. Шнейдерлен
Пас отдал
Д. Родригес
81'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Д. Панчеон
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Р. Эспиноза
75'
64'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ламберт
Пас отдал
Д. Родригес
60'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Н. Клайн
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Р. Стам
56'
53'
Желтая карточка
Д. Корк
46'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Г. Рамирес
32'
Желтая карточка
Д. Родригес
ГОЛ! 1:0!
Г. Колдуэлл
Пас отдал
Ж. Босежур
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Уиган Атлетик
1
Жоэль
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
20
Ли Таданари
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
5
Колдуэлл
20
Шарнер
3
Фигероа
8
Стам
22
Босежур
15
Эспиноза
11
МакАртур
16
МакКарти
15
Мэлони
9
Ди Санто
4-1-2-1-2
1
Боруц
17
Клайн
4
Йошида
26
Хойвельд
23
Шоу
14
Шнейдерлен
40
Панчеон
4
Корк
11
Рамирес
16
Родригес
17
Ламберт
15
Эспиноза
20
МакМанаман
20
МакМанаман
15
Эспиноза
8
Стам
16
Гомес
16
Гомес
8
Стам
16
МакКарти
9
Энрикес
9
Энрикес
16
МакКарти
40
Панчеон
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
40
Панчеон
11
Рамирес
10
Дэвис
10
Дэвис
11
Рамирес
17
Клайн
10
Лаллана
10
Лаллана
17
Клайн
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Саутгемптон
4
Роман Голобарт
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
20
Ли Таданари
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
4
Роман Голобарт
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
Остались в запасе
20
Ли Таданари
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Уиган Атлетик - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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