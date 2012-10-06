Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Эвертон
Уиган Атлетик - Эвертон: обзор матча 06 октября 2012
Уиган Атлетик
06.10.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
10'
А. Коне
23'
Ф. Ди Санто
11'
Н. Елавич
87'
Л. Бэйнс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Эвертон
90'
+3
Замена
С. Нейсмит
️️️️
К. Миральяс
90'
+2
Желтая карточка
В. Аничебе
87'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Бэйнс
Пас отдал
К. Миральяс
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Ф. Ди Санто
84'
81'
Замена
В. Аничебе
️️️️
Ф. Невилл
75'
Желтая карточка
Ф. Невилл
60'
Желтая карточка
Н. Елавич
58'
Желтая карточка
Л. Бэйнс
Желтая карточка
Д. МакКарти
56'
46'
Замена
С. Дистен
️️️️
Д. Хейтинга
43'
Желтая карточка
М. Феллайни
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
А. Коне
23'
Желтая карточка
Ш. Мэлони
19'
11'
ГОЛ! 1:1!
Н. Елавич
Пас отдал
С. Пиенаар
ГОЛ! 1:0!
А. Коне
Пас отдал
Ш. Мэлони
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
15
Шон Мэлони
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Мауро Боселли
ЦФ
31
Рио Миячи
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
4-4-2
26
Аль-Хабси
5
Колдуэлл
4
Рамис
3
Фигероа
17
Бойс
15
Мэлони
11
МакАртур
16
МакКарти
22
Босежур
2
Коне
9
Ди Санто
3-2-3-2
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
5
Хейтинга
18
Невилл
3
Бэйнс
21
Осман
25
Феллайни
20
Пиенаар
87
Миральяс
18
Елавич
9
Ди Санто
20
МакМанаман
20
МакМанаман
9
Ди Санто
5
Хейтинга
25
Дистен
25
Дистен
5
Хейтинга
18
Невилл
28
Аничебе
28
Аничебе
18
Невилл
87
Миральяс
14
Нейсмит
14
Нейсмит
87
Миральяс
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Эвертон
12
Майк Поллит
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
31
Рио Миячи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
31
Рио Миячи
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Уиган Атлетик - Эвертон
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Эвертон
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+