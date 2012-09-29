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Сандерленд - Уиган Атлетик
Сандерленд - Уиган Атлетик: обзор матча 29 сентября 2012
Сандерленд
29.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
51'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Уиган Атлетик
89'
Желтая карточка
М. Фигероа
85'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Д. МакАртур
85'
Замена
Р. Миячи
️️️️
Э. Бойс
83'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
Замена
Д. Воган
️️️️
А. Джонсон
79'
77'
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
Желтая карточка
Д. МакКлин
73'
Желтая карточка
С. Флетчер
65'
61'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Ш. Мэлони
58'
Желтая карточка
Д. МакКарти
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Пас отдал
Д. МакКлин
51'
47'
Красная карточка
Ж. Гомес
36'
Желтая карточка
Д. МакАртур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
19
Титус Брамбл
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ПЗ
26
Стивен Флетчер
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Адам Джонсон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
16
Джеймс МакКлин
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
22
Жан Босежур
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
15
Шон Мэлони
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
31
Рио Миячи
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
3-2-4-1
22
Миньоле
19
Брамбл
16
О'Ши
29
Сессеньон
3
Роуз
8
Гарднер
26
Флетчер
4
Коулбэк
11
Джонсон
7
Ларссон
16
МакКлин
4-4-2
26
Аль-Хабси
17
Бойс
4
Рамис
5
Колдуэлл
3
Фигероа
22
Босежур
16
МакКарти
11
МакАртур
16
Гомес
15
Мэлони
2
Коне
11
Джонсон
8
Воган
8
Воган
11
Джонсон
11
МакАртур
20
МакМанаман
20
МакМанаман
11
МакАртур
17
Бойс
31
Миячи
31
Миячи
17
Бойс
15
Мэлони
9
Ди Санто
9
Ди Санто
15
Мэлони
Остались в запасе
Сандерленд
Уиган Атлетик
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
12
Майк Поллит
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Сандерленд - Уиган Атлетик
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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