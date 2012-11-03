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Тоттенхэм - Уиган Атлетик
Тоттенхэм - Уиган Атлетик: обзор матча 03 ноября 2012
Тоттенхэм
03.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
56'
Б. Уотсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Уиган Атлетик
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
К. Уокер
79'
69'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Д. Дефо
57'
56'
ГОЛ! 0:1!
Б. Уотсон
49'
Желтая карточка
М. Фигероа
Желтая карточка
К. Демпси
46'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Сандро
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
30
Сандро
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
15
Шон Мэлони
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
44
Яго Фальке
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Мауро Боселли
ЦФ
4-4-1-1
24
Фридель
14
Вертонген
36
Галлас
29
Колкер
2
Уокер
30
Сандро
23
Хаддлстоун
2
Демпси
12
Леннон
18
Бэйл
9
Дефо
4-4-2
26
Аль-Хабси
17
Бойс
3
Фигероа
4
Рамис
5
Колдуэлл
22
Босежур
26
Уотсон
16
МакКарти
15
Мэлони
9
Ди Санто
2
Коне
2
Уокер
14
Кэрролл
14
Кэрролл
2
Уокер
30
Сандро
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
30
Сандро
9
Дефо
25
Адебайор
25
Адебайор
9
Дефо
9
Ди Санто
16
Гомес
16
Гомес
9
Ди Санто
Остались в запасе
Тоттенхэм
Уиган Атлетик
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Тоттенхэм - Уиган Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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