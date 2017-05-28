Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Даниэле Кроче
Статистика
Даниэле Кроче - статистика
Завершил карьеру
9 сентября 1982 (44), Джулианова
#11 | Полузащитник
172 см | 68 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
35
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2 : 1
28.05.2017
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
0 : 1
21.05.2017
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
3 : 2
14.05.2017
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
3 : 1
07.05.2017
Болонья
1' - 90'
5'
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1 : 3
30.04.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 2
23.04.2017
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 2
15.04.2017
Эмполи
1' - 90'
35'
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
1 : 1
08.04.2017
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2 : 0
01.04.2017
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
2 : 3
19.03.2017
Наполи
1' - 86'
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
4 : 0
12.03.2017
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
0 : 2
05.03.2017
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
2 : 0
25.02.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Эмполи
1 : 2
18.02.2017
Лацио
1' - 74'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2 : 0
12.02.2017
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
1 : 1
05.02.2017
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
4 : 1
29.01.2017
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
1 : 0
22.01.2017
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0 : 0
15.01.2017
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
1 : 0
07.01.2017
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
2 : 1
20.12.2016
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
2 : 0
17.12.2016
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 0
11.12.2016
Эмполи
1' - 77'
75'
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
3 : 0
04.12.2016
Эмполи
1' - 90'
35'
Италия. Серия А, 14 тур
Эмполи
1 : 4
26.11.2016
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
0 : 4
20.11.2016
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
0 : 4
06.11.2016
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
0 : 0
30.10.2016
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 0
26.10.2016
Эмполи
70' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Эмполи
0 : 0
23.10.2016
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Эмполи
0 : 3
02.10.2016
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 0
25.09.2016
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Эмполи
0 : 2
21.09.2016
Интер
58' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 0
18.09.2016
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Эмполи
2 : 1
12.09.2016
Кротоне
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
2 : 0
28.08.2016
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
0 : 1
21.08.2016
Сампдория
60' - 90'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+