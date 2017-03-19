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    Даниэле Кроче - статистика

    Полузащитник
    Имя Даниэле
    Фамилия Кроче
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Джулианова
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1982 (40 лет)
    Рост 172
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 35 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2017 1' -90' Палермо (Палермо) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    21.05.2017 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    14.05.2017 1' -90' Кальяри (Кальяри) 3:2 Эмполи (Эмполи)
    07.05.2017 1' -90' Эмполи (Эмполи) 3:1 Болонья (Болонья)
    5'
    30.04.2017 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    23.04.2017 1' -90' Милан (Милан) 1:2 Эмполи (Эмполи)
    15.04.2017 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Эмполи (Эмполи)
    35'
    08.04.2017 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:1 Пескара (Пескара)
    01.04.2017 1' -90' Рома (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    19.03.2017 1' -86' Эмполи (Эмполи) 2:3 Наполи (Неаполь)
    12.03.2017 1' -90' Кьево (Верона) 4:0 Эмполи (Эмполи)
    05.03.2017 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:2 Дженоа (Генуя)
    25.02.2017 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    18.02.2017 1' -74' Эмполи (Эмполи) 1:2 Лацио (Рим)
    12.02.2017 1' -90' Интер (Милан) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    05.02.2017 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:1 Торино (Турин)
    29.01.2017 1' -90' Кротоне (Кротоне) 4:1 Эмполи (Эмполи)
    22.01.2017 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Удинезе (Удине)
    15.01.2017 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    07.01.2017 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Палермо (Палермо)
    20.12.2016 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    17.12.2016 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    11.12.2016 1' -77' Болонья (Болонья) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    75'
    04.12.2016 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:0 Эмполи (Эмполи)
    35'
    26.11.2016 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:4 Милан (Милан)
    20.11.2016 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:4 Фиорентина (Флоренция)
    06.11.2016 1' -90' Пескара (Пескара) 0:4 Эмполи (Эмполи)
    30.10.2016 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:0 Рома (Рим)
    26.10.2016 70' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    23.10.2016 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:0 Кьево (Верона)
    02.10.2016 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:3 Ювентус (Турин)
    25.09.2016 1' -90' Лацио (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    21.09.2016 58' -90' Эмполи (Эмполи) 0:2 Интер (Милан)
    18.09.2016 1' -90' Торино (Турин) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    12.09.2016 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    90'
    28.08.2016 1' -90' Удинезе (Удине) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    21.08.2016 60' -90' Эмполи (Эмполи) 0:1 Сампдория (Генуя)
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