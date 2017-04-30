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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Сассуоло
Эмполи - Сассуоло: обзор матча 30 апреля 2017
Эмполи
30.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 3
Завершен
Сассуоло
24'
М. Пуччарелли (П)
20'
Ф. Пелузо
34'
А. Матри
57'
А. Дункан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Сассуоло
Замена
М. Дзамбелли
️️️️
В. Лорини
88'
82'
Желтая карточка
С. Сенси
Желтая карточка
М. Маккароне
81'
79'
Замена
П. Лирола
️️️️
А. Дункан
Замена
Ф. Димарко
️️️️
А. Тельо
79'
75'
Замена
М. Политано
️️️️
Ф. Риччи
75'
Замена
П. Каннаваро
️️️️
Т. Летшерт
Желтая карточка
А. Диуссе
66'
Замена
М. Маккароне
️️️️
М. Тиам
64'
57'
ГОЛ! 1:3!
А. Дункан
Пас отдал
Д. Берарди
52'
Желтая карточка
Т. Летшерт
34'
ГОЛ! 1:2!
А. Матри
Пас отдал
Д. Берарди
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Пуччарелли
24'
20'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Пелузо
8'
Желтая карточка
А. Дункан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Маме Тиам
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Стефано Сенси
ПП
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Федерико Риччи
ЛФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
18
Давиде Бульо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
25
Арнел Якупович
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Сассуоло
30
Бриан Коста
ВР
40
Леонардо Витали
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
4-4-1-1
1
Скорупски
21
Паскуаль
93
Барба
55
Беллуски
16
Лорини
9
Тиам
70
Тельо
33
Крунич
10
Диуссе
7
Эль-Каддури
20
Пуччарелли
4-3-1-2
47
Консильи
17
Адьяпонг
5
Летшерт
15
Ачерби
13
Пелузо
8
Сенси
20
Аквилани
32
Дункан
94
Берарди
21
Матри
11
Риччи
70
Тельо
32
Димарко
32
Димарко
70
Тельо
16
Лорини
13
Дзамбелли
13
Дзамбелли
16
Лорини
9
Тиам
7
Маккароне
7
Маккароне
9
Тиам
32
Дункан
14
Лирола
14
Лирола
32
Дункан
5
Летшерт
28
Каннаваро
28
Каннаваро
5
Летшерт
11
Риччи
21
Политано
21
Политано
11
Риччи
Остались в запасе
Эмполи
Сассуоло
18
Давиде Бульо
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
25
Арнел Якупович
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
32
Антонио Рагуса
ЛВ
30
Бриан Коста
ВР
40
Леонардо Витали
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
18
Давиде Бульо
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
25
Арнел Якупович
ЦФ
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
30
Бриан Коста
ВР
40
Леонардо Витали
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Эмполи - Сассуоло
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Карло Кастеллани
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