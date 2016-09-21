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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Интер
Эмполи - Интер: обзор матча 21 сентября 2016
Эмполи
21.09.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 2
Завершен
Интер
10'
М. Икарди
17'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Интер
85'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Г. Медель
75'
Замена
Эдер
️️️️
А. Кандрева
74'
Замена
А. Ньюкури
️️️️
Ж. Кондогбиа
Замена
Г. Марилунго
️️️️
Р. Сапонара
69'
Замена
М. Дзамбелли
️️️️
В. Лорини
69'
59'
Желтая карточка
Ж. Мариу
Замена
Д. Кроче
️️️️
М. Бюхель
58'
Желтая карточка
М. Маккароне
48'
25'
Желтая карточка
Ж. Миранда
23'
Желтая карточка
Г. Медель
17'
ГОЛ! 0:2!
М. Икарди
Пас отдал
Ж. Мариу
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
А. Кандрева
3'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Жоау Мариу
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
32
Димарко
93
Барба
55
Беллуски
16
Лорини
10
Бюхель
10
Диуссе
70
Тельо
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
4-1-3-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
24
Мурильо
13
Миранда
18
Сантон
17
Медель
23
Мариу
19
Кондогбиа
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
10
Бюхель
11
Кроче
11
Кроче
10
Бюхель
16
Лорини
13
Дзамбелли
13
Дзамбелли
16
Лорини
17
Сапонара
19
Марилунго
19
Марилунго
17
Сапонара
17
Медель
30
Мело
30
Мело
17
Медель
19
Кондогбиа
27
Ньюкури
27
Ньюкури
19
Кондогбиа
87
Кандрева
23
Эдер
23
Эдер
87
Кандрева
Остались в запасе
Эмполи
Интер
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Эмполи - Интер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Карло Кастеллани
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