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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Эмполи
Наполи - Эмполи: обзор матча 26 октября 2016
Наполи
26.10.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 0
Завершен
Эмполи
51'
Д. Мертенс
81'
В. Кирикеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Эмполи
83'
Желтая карточка
А. Тельо
ГОЛ! 2:0!
В. Кирикеш
81'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
К. Маджо
78'
Замена
А. Диавара
️️️️
Жоржиньо
72'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Аллан
71'
70'
Замена
Д. Кроче
️️️️
М. Бюхель
67'
Замена
М. Маккароне
️️️️
Л. Мчедлидзе
55'
Замена
А. Тельо
️️️️
Р. Крунич
Желтая карточка
Д. Мертенс
52'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
51'
38'
Желтая карточка
Д. Беллуски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
25
Аллан
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЛП
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
33
Раде Крунич
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
3-4-1-2
25
Рейна
13
Гулам
21
Кирикеш
3
Кулибали
7
Зелински
11
Маджо
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-3-1-2
1
Скорупски
32
Димарко
55
Беллуски
21
Коста
34
Везели
33
Крунич
10
Диуссе
10
Бюхель
17
Сапонара
20
Пуччарелли
9
Мчедлидзе
11
Маджо
4
Хюсай
4
Хюсай
11
Маджо
21
Жоржиньо
24
Диавара
24
Диавара
21
Жоржиньо
25
Аллан
17
Гамшик
17
Гамшик
25
Аллан
10
Бюхель
11
Кроче
11
Кроче
10
Бюхель
33
Крунич
70
Тельо
70
Тельо
33
Крунич
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
Остались в запасе
Наполи
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Наполи - Эмполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 23:40)
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