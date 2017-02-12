Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Эмполи
Интер - Эмполи: обзор матча 12 февраля 2017
Интер
12.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Эмполи
14'
Эдер
54'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Эмполи
82'
Замена
А. Тельо
️️️️
О. Эль-Каддури
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Эдер
80'
76'
Замена
М. Зайц
️️️️
Р. Крунич
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Р. Паласио
74'
65'
Замена
Ф. Барба
️️️️
Ф. Димарко
ГОЛ! 2:0!
А. Кандрева
Пас отдал
Эдер
54'
49'
Желтая карточка
Ф. Димарко
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
45'
+1
Замена
К. Ансальди
️️️️
Д. Д'Амброзио
45'
41'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
ГОЛ! 1:0!
Эдер
Пас отдал
Р. Паласио
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ЛП
17
Гари Медель
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
АП
33
Раде Крунич
ПП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
71
Альберто Пикки
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
2-1-5-2
1
Ханданович
24
Мурильо
13
Миранда
17
Медель
33
Д'Амброзио
23
Мариу
21
Гальярдини
19
Кондогбиа
87
Кандрева
8
Паласио
23
Эдер
4-2-1-2
11
Кроче
16
Лорини
32
Димарко
15
Чосич
34
Везели
33
Крунич
10
Диуссе
7
Эль-Каддури
7
Маккароне
20
Пуччарелли
33
Д'Амброзио
14
Ансальди
14
Ансальди
33
Д'Амброзио
23
Эдер
9
Пинамонти
9
Пинамонти
23
Эдер
8
Паласио
9
Барбоза
9
Барбоза
8
Паласио
32
Димарко
93
Барба
93
Барба
32
Димарко
7
Эль-Каддури
70
Тельо
70
Тельо
7
Эль-Каддури
33
Крунич
8
Зайц
8
Зайц
33
Крунич
Остались в запасе
Интер
Эмполи
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
71
Альберто Пикки
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
71
Альберто Пикки
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Статистика матча Интер - Эмполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Интер
Эмполи
Итальянский клуб подписал контракт с псом
Вчера, 19:39
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Итальянский клуб подписал контракт с псом
Вчера, 19:39
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+