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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Эмполи
Удинезе - Эмполи: обзор матча 28 августа 2016
Удинезе
28.08.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Эмполи
3'
Фелипе
90+5'
С. Перица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Эмполи
ГОЛ! 2:0!
С. Перица
Пас отдал
Р. Де Пауль
90'
+5
87'
Желтая карточка
Р. Сапонара
Желтая карточка
О. Карнезис
84'
Замена
П. Коне
️️️️
Л. Эвангелиста
80'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
78'
75'
Замена
У. Чосич
️️️️
А. Диуссе
73'
Красная карточка
В. Лорини
69'
Замена
М. Дзамбелли
️️️️
Ф. Димарко
Замена
С. Перица
️️️️
Д. Сапата
64'
61'
Желтая карточка
Ф. Барба
53'
Желтая карточка
М. Пуччарелли
45'
Замена
М. Бюхель
️️️️
Р. Крунич
Желтая карточка
Фелипе
24'
ГОЛ! 1:0!
Фелипе
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
33
Самир
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
33
Раде Крунич
ПП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
11
Эвандро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
23
Матеус Перейра
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
4-5-1
1
Карнезис
33
Самир
5
Данило
27
Фелипе
30
Видмер
20
Халлфредссон
7
Де Пауль
30
Эвангелиста
42
Фофана
7
Агьеманг-Баду
91
Сапата
4-2-1-2
11
Кроче
16
Лорини
55
Беллуски
93
Барба
32
Димарко
33
Крунич
10
Диуссе
17
Сапонара
19
Джилардино
20
Пуччарелли
30
Эвангелиста
33
Коне
33
Коне
30
Эвангелиста
91
Сапата
18
Перица
18
Перица
91
Сапата
10
Диуссе
15
Чосич
15
Чосич
10
Диуссе
32
Димарко
13
Дзамбелли
13
Дзамбелли
32
Димарко
33
Крунич
10
Бюхель
10
Бюхель
33
Крунич
Остались в запасе
Удинезе
Эмполи
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
88
Эденилсон
ЦП
11
Эвандро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
70
Андрес Тельо
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
88
Эденилсон
ЦП
11
Эвандро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
70
Андрес Тельо
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Статистика матча Удинезе - Эмполи
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
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Удинезе
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