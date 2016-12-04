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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Эмполи
Сассуоло - Эмполи: обзор матча 04 декабря 2016
Сассуоло
04.12.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 0
Завершен
Эмполи
22'
Л. Пеллегрини (П)
36'
Ф. Риччи (П)
53'
А. Рагуса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Эмполи
Желтая карточка
Л. Маццителли
81'
Замена
А. Матри
️️️️
Г. Дефрель
80'
Замена
С. Сенси
️️️️
С. Миссироли
76'
Желтая карточка
Л. Антеи
69'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
68'
66'
Желтая карточка
Д. Беллуски
Замена
Л. Маццителли
️️️️
Л. Пеллегрини
62'
61'
Желтая карточка
Х. Маури
56'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
Г. Марилунго
56'
Замена
А. Джилардино
️️️️
М. Маккароне
ГОЛ! 3:0!
А. Рагуса
53'
45'
Замена
Х. Маури
️️️️
А. Диуссе
Желтая карточка
А. Рагуса
44'
44'
Желтая карточка
Р. Крунич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Риччи
36'
35'
Желтая карточка
Д. Кроче
34'
Желтая карточка
Ф. Барба
22'
Желтая карточка
Л. Скорупски
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Пеллегрини
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
11
Федерико Риччи
РФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
33
Раде Крунич
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
4-2-2-2
47
Консильи
23
Гаццола
51
Антеи
15
Ачерби
13
Пелузо
6
Миссироли
4
Маньянелли
32
Рагуса
7
Пеллегрини
92
Дефрель
11
Риччи
4-2-1-2
11
Кроче
15
Чосич
55
Беллуски
93
Барба
21
Паскуаль
33
Крунич
10
Диуссе
17
Сапонара
7
Маккароне
19
Марилунго
7
Пеллегрини
36
Маццителли
36
Маццителли
7
Пеллегрини
6
Миссироли
8
Сенси
8
Сенси
6
Миссироли
92
Дефрель
21
Матри
21
Матри
92
Дефрель
10
Диуссе
4
Маури
4
Маури
10
Диуссе
7
Маккароне
19
Джилардино
19
Джилардино
7
Маккароне
19
Марилунго
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
19
Марилунго
Остались в запасе
Сассуоло
Эмполи
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Статистика матча Сассуоло - Эмполи
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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