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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Аталанта
Эмполи - Аталанта: обзор матча 21 мая 2017
Эмполи
21.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
13'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Аталанта
84'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Л. Спинаццола
78'
Замена
А. Палоски
️️️️
А. Петанья
71'
Замена
А. Грасси
️️️️
Ф. Кессье
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
70'
Замена
М. Тиам
️️️️
М. Пуччарелли
66'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Р. Крунич
51'
39'
Желтая карточка
А. Масиелло
Замена
А. Диуссе
️️️️
М. Бюхель
34'
Желтая карточка
М. Бюхель
29'
Желтая карточка
М. Паскуаль
24'
24'
Желтая карточка
А. Конти
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
11
Даниэле Кроче
ЛП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
АП
33
Раде Крунич
ПП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
13
Андреа Конти
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
21
Паскуаль
21
Коста
55
Беллуски
16
Лорини
11
Кроче
10
Бюхель
33
Крунич
7
Эль-Каддури
7
Маккароне
20
Пуччарелли
4-4-2
95
Голлини
2
Толой
5
Масиелло
23
Кальдара
37
Спинаццола
13
Конти
19
Кессье
8
Фройлер
27
Куртич
37
Петанья
10
Гомес
33
Крунич
32
Димарко
32
Димарко
33
Крунич
10
Бюхель
10
Диуссе
10
Диуссе
10
Бюхель
20
Пуччарелли
9
Тиам
9
Тиам
20
Пуччарелли
37
Спинаццола
33
Хатебур
33
Хатебур
37
Спинаццола
19
Кессье
33
Грасси
33
Грасси
19
Кессье
37
Петанья
9
Палоски
9
Палоски
37
Петанья
Остались в запасе
Эмполи
Аталанта
22
Альберто Пелаготти
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
31
Франческо Росси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Альберто Пелаготти
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
31
Франческо Росси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Эмполи - Аталанта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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