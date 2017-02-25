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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Эмполи
Ювентус - Эмполи: обзор матча 25 февраля 2017
Ювентус
25.02.2017, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Эмполи
52'
Л. Скорупски (АГ)
65'
А. Сандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Эмполи
Замена
М. Пьяца
️️️️
Х. Куадрадо
85'
82'
Желтая карточка
Д. Беллуски
Замена
Т. Ринкон
️️️️
К. Маркизио
79'
77'
Замена
М. Бюхель
️️️️
Х. Маури
Замена
П. Дибала
️️️️
С. Стураро
74'
70'
Замена
М. Тиам
️️️️
Г. Марилунго
70'
Замена
Ф. Везели
️️️️
В. Лорини
ГОЛ! 2:0!
А. Сандро
Пас отдал
Д. Алвес
65'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Скорупски
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
9
Марио Манджукич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Клаудио Маркизио
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
АП
33
Раде Крунич
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
4-4-1-1
33
Нето
26
Сандро
19
Бонуччи
24
Ругани
10
Алвес
7
Куадрадо
15
Пьянич
27
Стураро
10
Маркизио
9
Манджукич
9
Игуаин
4-3-1-2
1
Скорупски
16
Лорини
55
Беллуски
21
Коста
21
Паскуаль
33
Крунич
10
Диуссе
4
Маури
7
Эль-Каддури
20
Пуччарелли
19
Марилунго
10
Маркизио
8
Ринкон
8
Ринкон
10
Маркизио
7
Куадрадо
7
Пьяца
7
Пьяца
7
Куадрадо
27
Стураро
21
Дибала
21
Дибала
27
Стураро
16
Лорини
34
Везели
34
Везели
16
Лорини
4
Маури
10
Бюхель
10
Бюхель
4
Маури
19
Марилунго
9
Тиам
9
Тиам
19
Марилунго
Остались в запасе
Ювентус
Эмполи
25
Эмиль Аудеро
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
11
Даниэле Кроче
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
Остались в запасе
11
Даниэле Кроче
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Статистика матча Ювентус - Эмполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
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