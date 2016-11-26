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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Милан
Эмполи - Милан: обзор матча 26 ноября 2016
Эмполи
26.11.2016, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 4
Завершен
Милан
17'
Р. Сапонара
15'
Д. Лападула
61'
Сусо
64'
А. Коста (АГ)
78'
Д. Лападула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Милан
Желтая карточка
Д. Беллуски
89'
84'
Замена
А. Поли
️️️️
Д. Лападула
78'
Замена
М. Ньянг
️️️️
М. Пашалич
78'
ГОЛ! 1:4!
Д. Лападула
Пас отдал
Сусо
Замена
А. Джилардино
️️️️
Г. Марилунго
74'
Замена
А. Тельо
️️️️
Р. Крунич
68'
Замена
М. Дзамбелли
️️️️
Ф. Везели
68'
64'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
А. Коста
61'
ГОЛ! 1:2!
Сусо
Пас отдал
И. Абате
43'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
Желтая карточка
Р. Крунич
37'
31'
Желтая карточка
Ю. Куцка
ГОЛ! 1:1!
Р. Сапонара
17'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лападула
Пас отдал
Сусо
10'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
М. Фернандес
4'
Желтая карточка
А. Романьоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
33
Раде Крунич
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Сусо
ПВ
7
Джакомо Бонавентура
ЛФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Милан
75
Алессандро Гварноне
ВР
22
Габриэл
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-2-1-2
11
Кроче
21
Паскуаль
21
Коста
55
Беллуски
34
Везели
10
Диуссе
33
Крунич
17
Сапонара
7
Маккароне
19
Марилунго
4-1-1-2-2
1
Доннарумма
20
Абате
15
Гомес
26
Романьоли
22
Де Шильо
5
Локателли
14
Фернандес
10
Сусо
8
Пашалич
18
Лападула
7
Бонавентура
34
Везели
13
Дзамбелли
13
Дзамбелли
34
Везели
33
Крунич
70
Тельо
70
Тельо
33
Крунич
19
Марилунго
19
Джилардино
19
Джилардино
19
Марилунго
18
Лападула
15
Поли
15
Поли
18
Лападула
14
Фернандес
33
Куцка
33
Куцка
14
Фернандес
8
Пашалич
99
Ньянг
99
Ньянг
8
Пашалич
Остались в запасе
Эмполи
Милан
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
75
Алессандро Гварноне
ВР
22
Габриэл
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
Остались в запасе
75
Алессандро Гварноне
ВР
22
Габриэл
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Эмполи - Милан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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