Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Эмполи
Палермо - Эмполи: обзор матча 28 мая 2017
Палермо
28.05.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Эмполи
76'
И. Несторовски
84'
Б. Энрике
87'
Р. Крунич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Эмполи
Желтая карточка
И. Чочев
90'
+2
87'
ГОЛ! 2:1!
Р. Крунич
Пас отдал
М. Тиам
ГОЛ! 2:0!
Б. Энрике
84'
Замена
С. Ло Фасо
️️️️
А. Диаманти
82'
ГОЛ! 1:0!
И. Несторовски
Пас отдал
А. Рисполи
76'
Замена
Н. Балог
️️️️
М. Яяло
74'
Желтая карточка
А. Диаманти
69'
67'
Желтая карточка
А. Коста
66'
Желтая карточка
В. Лорини
60'
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
М. Зайц
Замена
Б. Энрике
️️️️
Д. Руджиеро
60'
58'
Замена
Г. Марилунго
️️️️
М. Маккароне
49'
Желтая карточка
А. Диуссе
38'
Желтая карточка
Д. Беллуски
Желтая карточка
Х. Алеесами
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
61
Дженнаро Руджиеро
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
18
Мато Яяло
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Миха Зайц
АП
33
Раде Крунич
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Палермо
70
Леонардо Марсон
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
70
Симоне Джульяно
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
25
Бруно Энрике
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Стефан Сильва
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
Эмполи
12
Габриэль Мели
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
4-3-2-1
22
Фулиньяти
5
Алеесами
21
Гонсалес
15
Сионек
18
Гольданига
61
Руджиеро
18
Чочев
3
Рисполи
18
Яяло
23
Диаманти
90
Несторовски
4-3-1-1
11
Кроче
16
Лорини
55
Беллуски
21
Коста
21
Паскуаль
33
Крунич
9
Тиам
10
Диуссе
8
Зайц
7
Маккароне
23
Диаманти
32
Ло Фасо
32
Ло Фасо
23
Диаманти
61
Руджиеро
25
Энрике
25
Энрике
61
Руджиеро
18
Яяло
22
Балог
22
Балог
18
Яяло
8
Зайц
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
8
Зайц
7
Маккароне
19
Марилунго
19
Марилунго
7
Маккароне
Остались в запасе
Палермо
Эмполи
70
Симоне Джульяно
ЦЗ
7
Роланд Салаи
ПВ
70
Леонардо Марсон
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
89
Мишель Морганелла
ПП
9
Стефан Сильва
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
12
Габриэль Мели
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Остались в запасе
70
Симоне Джульяно
ЦЗ
7
Роланд Салаи
ПВ
70
Леонардо Марсон
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
89
Мишель Морганелла
ПП
9
Стефан Сильва
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Мели
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Статистика матча Палермо - Эмполи
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Палермо
Эмполи
Итальянский клуб подписал контракт с псом
Вчера, 19:39
1
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Итальянский клуб подписал контракт с псом
Вчера, 19:39
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+