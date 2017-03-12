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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Эмполи
Кьево - Эмполи: обзор матча 12 марта 2017
Кьево
12.03.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
4 : 0
Завершен
Эмполи
22'
Р. Инглесе
40'
С. Пеллисьер
75'
В. Бирса
89'
Б. Цесар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Эмполи
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
П. Хетемай
89'
ГОЛ! 4:0!
Б. Цесар
89'
Замена
С. Кийин
️️️️
В. Бирса
84'
81'
Замена
Г. Марилунго
️️️️
О. Эль-Каддури
ГОЛ! 3:0!
В. Бирса
Пас отдал
Р. Инглесе
75'
Замена
С. Бастьен
️️️️
С. Пеллисьер
72'
59'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
М. Пуччарелли
55'
Желтая карточка
А. Диуссе
53'
Замена
М. Тиам
️️️️
М. Маккароне
ГОЛ! 2:0!
С. Пеллисьер
Пас отдал
В. Бирса
40'
ГОЛ! 1:0!
Р. Инглесе
Пас отдал
Ф. Каччиаторе
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
АП
33
Раде Крунич
ПП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
15
Чезаре Польяно
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
17
Бисмарк Нгисса
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
71
Альберто Пикки
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
29
Каччиаторе
2
Сполли
12
Цесар
18
Гобби
16
Радованович
56
Хетемай
19
Кастро
23
Бирса
45
Инглесе
31
Пеллисьер
4-2-1-2
11
Кроче
16
Лорини
55
Беллуски
21
Коста
21
Паскуаль
33
Крунич
10
Диуссе
7
Эль-Каддури
7
Маккароне
20
Пуччарелли
56
Хетемай
23
Депаоли
23
Депаоли
56
Хетемай
31
Пеллисьер
22
Бастьен
22
Бастьен
31
Пеллисьер
23
Бирса
13
Кийин
13
Кийин
23
Бирса
20
Пуччарелли
32
Димарко
32
Димарко
20
Пуччарелли
7
Маккароне
9
Тиам
9
Тиам
7
Маккароне
7
Эль-Каддури
19
Марилунго
19
Марилунго
7
Эль-Каддури
Остались в запасе
Кьево
Эмполи
17
Бисмарк Нгисса
ЦФ
15
Чезаре Польяно
ЦЗ
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
71
Альберто Пикки
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Остались в запасе
17
Бисмарк Нгисса
ЦФ
15
Чезаре Польяно
ЦЗ
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
Остались в запасе
71
Альберто Пикки
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Статистика матча Кьево - Эмполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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