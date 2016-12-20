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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Эмполи
Аталанта - Эмполи: обзор матча 20 декабря 2016
Аталанта
20.12.2016, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 1
Завершен
Эмполи
74'
Ф. Кессье
90+4'
М. Д'Алессандро
51'
Л. Мчедлидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Эмполи
Желтая карточка
М. Д'Алессандро
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
М. Д'Алессандро
90'
+4
90'
Желтая карточка
Л. Скорупски
82'
Желтая карточка
У. Чосич
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кессье
Пас отдал
А. Гомес
74'
73'
Замена
А. Джилардино
️️️️
Л. Мчедлидзе
Замена
А. Пешич
️️️️
А. Петанья
72'
67'
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
Г. Марилунго
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Конти
57'
Желтая карточка
А. Гомес
53'
51'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мчедлидзе
Пас отдал
Ф. Димарко
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Я. Куртич
45'
Желтая карточка
Я. Куртич
38'
22'
Желтая карточка
Г. Марилунго
17'
Желтая карточка
М. Бюхель
17'
Замена
Ф. Везели
️️️️
А. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
27
Ясмин Куртич
АП
13
Андреа Конти
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
11
Даниэле Кроче
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Аталанта
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
14
Давиде Семинара
ЦЗ
22
Элия Джампа
ЦЗ
71
Лапо Каррадори
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
4-3-1-2
57
Спортиелло
37
Спинаццола
87
Жуканович
2
Толой
5
Масиелло
21
Гальярдини
8
Фройлер
13
Конти
27
Куртич
10
Гомес
37
Петанья
4-3-1-2
1
Скорупски
32
Димарко
55
Беллуски
21
Коста
15
Чосич
10
Бюхель
70
Тельо
10
Диуссе
11
Кроче
9
Мчедлидзе
19
Марилунго
13
Конти
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
13
Конти
27
Куртич
19
Кессье
19
Кессье
27
Куртич
37
Петанья
8
Пешич
8
Пешич
37
Петанья
21
Коста
34
Везели
34
Везели
21
Коста
19
Марилунго
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
19
Марилунго
9
Мчедлидзе
19
Джилардино
19
Джилардино
9
Мчедлидзе
Остались в запасе
Аталанта
Эмполи
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
14
Давиде Семинара
ЦЗ
22
Элия Джампа
ЦЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
71
Лапо Каррадори
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
4
Хосе Маури
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Остались в запасе
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Остались в запасе
14
Давиде Семинара
ЦЗ
22
Элия Джампа
ЦЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
71
Лапо Каррадори
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
4
Хосе Маури
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Статистика матча Аталанта - Эмполи
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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